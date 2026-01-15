Slušaj vest

Nakon incidenta koji se desio u Eliti kada je izbila sbvađa Miljane Kulić i Milana Miloševića, rihjaliti učesnica hitno je diskavalifikovana. Milan je napustio emisiju, a nakon što je stiglo pismo od Velikog šefa o diskvalifikaciji, voditelj se vratio i nastavio emisiju.

Do haosa je došlo u "Zadruzi 9 Eliti" nakon što je Miljana Kulić nasrtala na Milana Miloševića, te je on i napustio emisiju.

Ubrzo zatim je zbog neprimerenog ponašanja rijaliti učesnice stiglo pismo u rijaliti u kom su takmičari obavešteni da o diskvalifikaciji.

- Draga Elito, obaveštavamo vas da je Miljana Kulić diskvalifikovana. Ona će snositi kaznu od 50.000 evra, a TV Pink će je tužiti u skladu sa tim - glasilo je pismo.

Milan bio uznemiren tokom emisije

Inače, na društvenim mrežama isplivao snimak svađe između nje i voditeljka Milana Miloševića nakon kojeg je zauvek napustila rijaliti.

Vidno uznemiren, Milan Milošević je pozvao obezbeđenje i zatražio da se Miljana Kulić udalji iz prostorije.

- Zamolio bih obezbeđenje da dođe, ne osećam se uopšte sigurno kada je Miljana Kulić iza mojih leđa. Dobio sam pretnje direktno - rekao je Milan Milošević uživo tokom prenosa.

