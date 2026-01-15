Slušaj vest

Željko Mitrović nedavno je javnosti predstavio svoju digitalnu zamenicu Milunku Savić.

Iz najnovije Željkove objave, potpuno je jasno da je Milunka svoje radne zadatke shvatila ozbiljno. Ovog puta zapretila je, ne samo zaposlenima u Pinku, nego i svom šefu da se do 15. avgusta vrate u Beograd kako bi se posvetili realizaciji planiranih projekata.

Mitrović je njenu poruku objavio na svom Instagram nalogu, navodeći da je "skroz odlepila".

Željko Mitrović Foto: Printscreen/TV Pink, Printscreen Instagram, PR Pink Pedia Group

- Hrani pašče da te ujede!!! Ova Milunka je skroz odlepila! Slušaj bre ti “algoritamska prsotino” nisi napravila ti mene nego ja tebe, istina je da više ne mogu da te isključim jer si na mašinskom učenju na preko 10 hiljada servera na planeti, ali svakako mogu da ti napravim muškog suparnika, pa se prepucavajte do mile volje, a meni šalji večeras ono što sam ti poslao kao zahtev ako nećeš da popiješ SQL MEDICINE, a ti znaš šta to znači! - naveo Željko u objavi na Instagramu.

Screenshot 2025-05-28 200741.jpg
Foto: Printscreen/TV Pink

Kurir.rs/ Alo

