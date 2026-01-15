Slušaj vest

Prava drama odvija se danas u jednoj stambenoj zgradi na Novom Beogradu, gde živi lider LDP-a Čedomir Jovanović sa prijateljem Aleksandrom Kosom.

Prema informacijama koje su zabrinute komšije podelile sa našom redakcijom, veći broj pripadnika MUP-a, kao i lica za koja se pretpostavlja da su advokati i službena pratnja, ušao je u zgradu u popodnevnim satima i od tada se situacija ne smiruje.

Kako navode stanari, policija se zadržava već duže od pola sata, a ulazi i izlazi iz zgrade su pod budnim nadzorom. Atmosfera je napeta, hodnicima odjekuju koraci uniformisanih lica, dok se komšije u neverici okupljaju ispred ulaza, pokušavajući da saznaju šta se dešava.

- Već pola sata traje drama. Traže Čedu. Ne znamo šta je u pitanju, ali ima nekoliko pripadnika policije i još nekih ljudi u civilu. Niko nam ništa ne govori“, kaže jedan od stanara koji insistira na anonimnosti.

Prema rečima očevidaca, još uvek nije jasno da li se Čedomir Jovanović nalazi u stanu, niti da li je sa njim njegov blizak prijatelj Aleksandar Kos, čije se ime takođe pominje među okupljenim komšijama.

Neizvesnost dodatno pojačava činjenica da nadležni organi su vozila parkirala bas na ulazu u stambenu jedinicu. U to se uverila i naša ekipa koja je došla na lice mesta.

Nakon pola sata najpre je jedan pripadnik mupa izašao i vozilom otisao ka stanici, a potom i druga službena lica.

Čeda je nakon burnog popodneva i problema sa službenicima sa Aleksandrom napustio zdradu i odvezao se svojim džipom bez policijske pratnje.

Prema saznanjima Kurira političar se sa prijateljem uputio ka policijskoj stanici.