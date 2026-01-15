Političara Čedu Jovanovića izvršitelji izbacuju iz stana na Novom Beogradu u kom živi sa prijateljem Aleksandrom Kosom . On i njegov prijatelj nisu želeli da napuste nekretninu, te su napravili haos, pa je zbog toga morala da reaguje i policija .

Živeo u stanu sa Aleksandrom Kosom

- Moje potrebe koje je Jelena zadovoljavala, to ne očekujem od njega. Nama je puna kuća dece, ja sam njemu njegov život istumbao, okrenuo na glavu. On je sada čovek koji normalno ne može da prošeta gradom. Ostavio je profesionalnu karijeru. On je došao u Beograd kada sam ja ostavio sve i preuzeo na sebe komad od 90 kilograma koliko sam tada imao. Niko nije šokiran našim odnosom, pravi se frka bespotrebno. Ja nisam mogao da ustanem iz kolica, do pre dva meseca nisam mogao da vežem pertle. On je poturio svoja leđa za mene - rekao je Čeda Jovanović za "Kurir".