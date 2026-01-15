Slušaj vest

Političara Čedu Jovanovića izvršitelji izbacuju iz stana na Novom Beogradu u kom živi sa prijateljem Aleksandrom Kosom. On i njegov prijatelj nisu želeli da napuste nekretninu, te su napravili haos, pa je zbog toga morala da reaguje i policija.

Naime, izvršitelji su došli na Novi Beograd u stan u kom nelegalno živi Čeda Jovanović sa Aleksandrom Kosom.

Političar nije želeo da sa Aleksandrom svojevoljno napusti stan, odbijao je bilo kakvu saradnju, pa je zbog toga morala da reaguje policija.

Policija opkolila zgradu Čede Jovanovića Foto: Nemanja Nikolić

Povodom ovog slučaja policija je odmah obavestila tužilaštvo.

Živeo u stanu sa Aleksandrom Kosom

Čeda Jovanović je, inače, priznao nedavno da li je lakše deliti životni prostor sa muškarcem ili sa ženom, kao i to da li Aca možda bolje razume njegove potrebe.

- Moje potrebe koje je Jelena zadovoljavala, to ne očekujem od njega. Nama je puna kuća dece, ja sam njemu njegov život istumbao, okrenuo na glavu. On je sada čovek koji normalno ne može da prošeta gradom. Ostavio je profesionalnu karijeru. On je došao u Beograd kada sam ja ostavio sve i preuzeo na sebe komad od 90 kilograma koliko sam tada imao. Niko nije šokiran našim odnosom, pravi se frka bespotrebno. Ja nisam mogao da ustanem iz kolica, do pre dva meseca nisam mogao da vežem pertle. On je poturio svoja leđa za mene - rekao je Čeda Jovanović za "Kurir".

Čeda napustio zgradu Izvor: Kurir

On u luksuznom stanju na Novom Beogradu živi sa svojim prijateljem Aleksandrom Kosom već neko vreme.

Kurir.rs/Blic

Ne propustiteStars(VIDEO/FOTO) POLICIJA I ADVOKATI ISPRED STANA ČEDE JOVANOVIĆA Satima traje drama u zgradi na Novom Beogradu: Uplašene komšije otkrile sve detalje!
Čeda.jpg
Stars(VIDEO) ANA BEKUTA U STANU KOD ČEDE JOVANOVIĆA I ALEKDANDRA KOSA Političar igra od sreće, a pevačica im nazdravlja i peva: Ona uvek sve ispoštuje!
Ana Bekuta kod Čede Jovanovića i Aleksandra Kosa u stanu
StarsKONAČNO KRAJ NAGAĐANJIMA! Aleksandar Kos razjasnio sve o odnosu s Mirom Škorić – evo šta je istina
Kos Mira.jpg
StarsČEDA JOVANOVIĆ SA ACOM U NJEGOVOM RODNOM GRADU: Jovanović je zajedno sa Aleksandrom posetio manastir gde je kršten kao beba
Čeda Jovanović Aleksandar Kos
Stars"DOBIO JE ŠTA JE TRAŽIO..." Evo kakav odnos ima Čedina ćerka sa Acom, isplivao snimak iz kuće koji otkriva mnogo toga (FOTO)
Čeda Jovanović

 Policija u zgradi Čede Jovanovića:

Policija u zgradi Čede Jovanovića Izvor: Kurir