Nenad Manojlović govorio je o početku karijere kada je pevao u kafanama potpuno sam okružen opasnim ljudima. Iako nije imao zaštitu, Manojlović priznaje da je morao da peva zbog nemaštine, te da tim poslom nije počeo da se bavi iz ljubavi.

-Ne mogu ni da zamislim koliko znači imati podršku. Malo je to i teško za ispričati, ljudi posle kažu "Šta si se raspilavio i kukaš?", ali nije bilo lako jer smo mi radili u kafanama gde je bilo mnogo povratnika sa ratišta. Tada, kada je plata bila tri marke, mogao si da zaradiš i po 200 maraka, ali si pevao naoružanim ljudima koji su u kafani povratnici sa ratišta, dobrovoljci, a u čijim očima nisi mogao da vidiš mnogo duše. Nisam imao ništa, a bio sam sam - naveo je Manojlović.