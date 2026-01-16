Slušaj vest

Nenad Manojlović govorio je o početku karijere kada je pevao u kafanama potpuno sam okružen opasnim ljudima. Iako nije imao zaštitu, Manojlović priznaje da je morao da peva zbog nemaštine, te da tim poslom nije počeo da se bavi iz ljubavi.

-Ne sećam se koliko sam puta dobio po nosu i rebrima. Ne postoji nijedna, odgovrno tvrdim, marka pištolja koja nije bila repetirana na moje čelo dok sam pevao - priznaje Nenad.

Nenad Manojlović  Foto: Kurir Televizija, Dragan Kadić

  Kako je istakao, njegov otac Rade uvek je pratio ćerku Radmilu Manojlović na nastupe i čekao je da iste završi, dok sa njim to nije bio slučaj.

-Ne mogu ni da zamislim koliko znači imati podršku. Malo je to i teško za ispričati, ljudi posle kažu "Šta si se raspilavio i kukaš?", ali nije bilo lako jer smo mi radili u kafanama gde je bilo mnogo povratnika sa ratišta. Tada, kada je plata bila tri marke, mogao si da zaradiš i po 200 maraka, ali si pevao naoružanim ljudima koji su u kafani povratnici sa ratišta, dobrovoljci, a u čijim očima nisi mogao da vidiš mnogo duše. Nisam imao ništa, a bio sam sam - naveo je Manojlović.

