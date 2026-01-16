Slušaj vest

Željko Ražnatović Arkan, koji je ubijen pre 26 godina u "Interkontinentalu", imao je devetoro dece sa pet žena. Iz dva braka dobio je šestoro dece, četvoro iz prvog braka s Natalijom Martinović, a dvoje sa Svetlanom Cecom Ražnatović. Troje dece su mu iz vanbračnih veza.

U braku sa Natalijom dobio je blizance Vojina i Nikolu, Milenu i Mašu. Troje dece iz vanbračnih veza su Mihajlo, Sofija i Anđela, dok su Veljko i Anastasija iz braka sa pevačicom Svetlanom Cecom Ražnatović.

Četvoro Arkanove dece iz braka sa Natalijom ne nosi njegovo prezime Ražnatović - Vojin, Nikola, Milena i Maša se prezivaju Martinović.

Vojin i njegov brat blizanac Nikola su studirali glumu i radili po klubovima u Los Anđelesu, Las Vegasu i Palm Springsu. Pre nekoliko godina Vojin je sa Kineskinjom Barbarom Vang dobio ćerku Miju. Njegova sestra Maša je završila studije i zaposlila se u Njujorku. Milena Martinović završila je filmsku režiju na Univerzitetu u Kaliforniji, ali jedno vreme je bila i na studijama u Atini. Trenutno živi u Nju Orleansu. Vojinov brat blizanac, godinama ne živi u Srbiji, a poznat je po tome što je 1998. godine bio glavni maneken u Cecinom spotu "Nevaljala".

Deca koju je Arkan dobio sa Natalijom:

Mihajlo je najstariji sin Željka Ražnatovića Arkana. Sina Mihajla mu je rodila Agneta iz Geteborga u vreme dok je Arkan sedamdesetih godina bio u Švedskoj. Jednom prilikom Nebojša Tubić Žabac je ispričao, a prenele Legende devedesetih, neobičnu priču o tome kako je Mihajlo saznao da mu je Arkan otac. Naime, kad je početkom devedesetih počeo rat, na švedskoj televiziji je prikazan Željko Ražnatović kao vođa srpske vojske i majka Željkovog najstarijeg sina Mihajla mu je rekla da mu je to otac. Mihajlo je došao u Beograd, ušao u taksi i samo rekao Arkan. Taksista ga je odveo u poslastičarnicu i Mihajlo je počeo da mu objašnjava na švedskom ko je. Željko ga je zagrlio, prihvatio i priznao. Mihajlo je učio srpski i čak išao sa ocem na ratište. Arkan je bio mnogo ponosan na svog sina prvenca.

Sa glumicom Ljiljanom Mijatović Arkan je dobio ćerku Anđelu, koja je završila Bogoslovski fakultet, a objavila je i zbirku pesama. U mladosti se zabavljala s Kristijanom Golubovićem. Ljiljana je pre tri godine prvi put za medije govorila o Arkanu, a o tome više možete da pročitate OVDE!

Anđela, vanbračna Arkanova ćerka:

Ćerka Sofija je dete socijalne radnice koja je o Arkanu vodila računa u belgijskom zatvoru. Sofija živi u Briselu. Prvi put je videla svog oca na ekranu kada je Arkan 1991. godine postao poznat čitavom svetu. Sofija je rođena 1979 godine, a sam Arkan je saznao 1994. godine da ima ćerku u Belgiji.

Veljko i Anastasija Ražnatović je dobio sa suprugom Svetlanom Cecom Ražnatović. Anastasija je Arkanova najmlađa ćerka. Imala je samo godinu i po dana kada je Željko ubijen. Anastasija često, kao i njen brat, na društvenim mrežama postavlja fotografije i statuse posvećene ocu. Veljko je oženjen i ima tri sina, a najstariji nosi ime po dedi Željku.

