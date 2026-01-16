Slušaj vest

Ana Nikolić i Goran Ratković Rale, po svemu sudeći, ni sami više ne znaju da li su u ljubavi ili u ratu. Njihov odnos, koji već duže važi za jedan od najburnijih na domaćoj estradi, ponovo je u centru pažnje javnosti zbog novih detalja koji su isplivali u javnost.

Iako su nedavno viđeni zajedno u jednom poznatom beogradskom tržnom centru u šopingu, gde su delovali prisno i opušteno, iza zatvorenih vrata, kako tvrde izvori bliski paru, situacija je daleko od idilične. Malo ko zna da je kompozitor prošlog vikenda, navodno, bio prinuđen da zatraži pomoć policije zbog ponašanja pevačice.

Stalno se svađaju

1/5 Vidi galeriju Ana Nikolić u problemu Foto: Printscreen/Instagram, Screenshot, Nemanja Nikolić, Nemanja Nikolić, ATA images

Uznemiravanje, pretnje

Prema saznanjima našeg izvora, Ana je najpre telefonom uznemiravala Raleta, insistirajući da se hitno vide. On je, kako se navodi, odbio susret jer je smatrao da je ona u alkoholisanom stanju i zamolio ju je da dođe sutradan. Međutim, umesto toga, Ana je navodno sela u automobil i pojavila se ispred njegovog stana kasno uveče.

Situacija je tada, kako se prepričava, izmakla kontroli. Nikolićeva je rukama i nogama udarala u vrata, vikala i zahtevala da joj se vrate "njene pare", što je uznemirilo komšije koje su izašle iz stanova i pokušale da je smire. Prema tvrdnjama očevidaca, došlo je i do verbalnog sukoba, tokom kojeg su, navodno, izrečene teške uvrede i pretnje.

- Marš u rupu! Nemoj da vam dovedem klan da vas sredi - navodno je govorila Ana Raletovim komšijama koje su tražile da napusti zgradu.

Udario tuk na luk

1/4 Vidi galeriju Goran Ratković Rale ne može da izađe na kraj sa Anom Nikolić Foto: Nemanja Nikolić, Kurir Televizija, Nemanja Nikolić, Shutterstock, Dragana Udovičić, Dragan Kadić



Zbog eskalacije incidenta, Rale je pozvao policiju kako bi se situacija smirila i kako bi Ana bila udaljena s lica mesta.

- Bilo je užasno. Ana je bila van kontrole. Niko nije znao šta se dešava. Delovalo je da se svađa sama sa sobom. Intervenisali su nadležni. Čujemo da su se opet posle te svađe pomirili. Tu se više ne zna ko pije, a ko plaća - tvrdi naš sagovornik.

Po ko zna koji put se odnos Ane Nikolić i Gorana Ratkovića povezuje s dramom i policijskim intervencijama. Javnost i dalje pamti njihove ranije raskide, pomirenja, javne prepirke, kao i period kad su jedno o drugom govorili krajnje emotivno, ali i optužujuće. Njihova veza oduvek je bila spoj jake strasti, kreativne saradnje i ozbiljnih nesuglasica.

Podsetimo, Rale je autor nekih od Aninih najvećih hitova, a pevačica je u više navrata isticala da je upravo on čovek koji je obeležio njen profesionalni, ali i privatni život. Ipak, čini se da emocije koje ih vezuju često prerastaju u konflikte koje ni oni sami više ne uspevaju da kontrolišu.

Ne mogu jedan bez drugog

Da li su Ana i Rale ponovo zajedno ili je reč o još jednom pokušaju pomirenja koji se završava skandalom, ostaje da se vidi. Jedno je sigurno: njihova ljubavna priča, puna uspona i padova, tema je na društvenim medijima, u kuloarima i medijima.