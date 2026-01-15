Slušaj vest

Rijaliti učesnik Uroš Stanić izneo je šok tvrdnje o svom odnosu sa Borom Santanom kojem je bilo toliko neprijatno da je bio na ivici suza, a rijaliti učesnici su bili šokirani priznanjem.

Uroš Stanić je bez ustezanja počeo da deli detalje, tvrdeći da mu je Bora Santana dozvoljavao stvari koje su daleko od prijateljskih.

"Što mi je dozvoljavao te stvari?"

1/16 Vidi galeriju Uroš Stanić Foto: Boba Nikolić

"Što mi je dozvoljavao neke stvari, što me je ljubio u nosić, što mi je pljuvao u usta, što mi je dozvolio da ga poljubim na blic za Božić?", zapitao se Uroš Stanić pred svima.

Uroš je u Zadruzi 9 Eliti otkrio i da mu je navodno Bora Santana davao velika obećanja, uključujući i to da će mu kupiti automobil kada položi vozački ispit.

Bora Santana na ivici nervnog sloma

1/6 Vidi galeriju Bora Santana Foto: Boba Nikolić

Dok je Uroš iznosio ove tvrdnje, Bora Santana se povukao u pab, gde je bio na ivici suza. Prethodno je u garderoberu uputio direktne pretnje Staniću, govoreći mu: "Videćemo ko je luđi, j***m li te u usta. Videćeš, samo da izađeš".

Inače, nedavno je Uroš Stanić poljubio je Filipa Đukića u usta, a ovaj snimak iz Zadruge 9 Elite je munjevitom brzinom počeo na kruži na društvenim mrežama.

