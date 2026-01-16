Slušaj vest

Miljana Kulić, jedna od najkontroverznijih i najeksponiranijih učesnica rijalitija na televiziji Pink, tokom godina je više puta diskvalifikovana iz rijaliti-formata „Zadruga“ i njenog nastavka „Elita“. Prema dostupnim informacijama i medijskim izveštajima.

Mi smo sada uradili analizu toga koliko je puta učesnica bila izbačena iz ovog formata.

Tokom prve sezone je ostala do kraja i osvojila je peto mesto.

Zadruga 2

Tokom “Zadruge 2” (2018/2019) Miljana i njena majka Marija su diskvalifikovane jer su samoinicijativno napustile imanje, što je protiv pravila emisije. Produkcija je tada poslala pismo u Beloj kući o diskvalifikaciji i navela da će tražiti kaznu zbog kršenja ugovora.

Međutim, kasnije te iste noći – na dan kada je njen verenik Lazar Čolić Zola imao rođendan – Miljana i Marija su se vratile u šou, što je tada poništilo praktičnu diskvalifikaciju i učinilo da njen “boravak van Zadruge” traje samo par sati tog dana. Ipak, nekoliko nedelja kasnije Marija je napustila program zbog bolesti, a potom je i Miljana diskvalifikovana iz istog, što je bio drugi put.

Zadruga 3 i 4

Miljana Kulić je tokom Zadruge 3 diskvalifikovana par meseci pre finala, a isto tako i tokom Zadruge 4 u koju je potom vraćena gde je osvojila treće mesto.

Zadruga 5

U „Zadruzi 5“ Miljana Kulić je **diskvalifikovana **više puta tokom iste sezone: 2 puta:

Prvi put zbog samoinicijativnog napuštanja Bele kuće i pokušaja bekstva / paljenja Rajskog vrta, kada je Veliki šef proglasio diskvalifikaciju i najavio tužbu protiv nje zbog kršenja ugovora.

Drugi put nakon fizičkog napada — udarila je Lazara Čolića Zolu štiklom dok je spavao, što je dovelo do trenutnog izbacivanja iz šou.

Zadruga 6

U „Zadruzi 6“ Miljana Kulić je diskvalifikovana tačno jednom — dogodilo se to zbog samoinicijativnog napuštanja rijalitija, kada se nije vratila posle izlaska iz Bele kuće i time prekršila ugovor, pa je Veliki šef saopštio da je diskvalifikovana iz emisije i mora da plati kaznu.

Miljana Kulić diskvalifikovana je iz svakog serijala "Elite".

Elita 7

U „Eliti 7“ Miljana Kulić je diskvalifikovana tačno jedan put i to pre samog kraja sezone.

Detalji diskvalifikacije:

Produkcija je kroz pismo takmičarima najavila da je Miljana diskvalifikovana iz „Elite 7“ zbog problema sa ponašanjem — sukoba sa drugim učesnicima i kršenja pravila.

Elita 8

Diskvalifikacija je nastupila nekoliko dana pre finala/sezone, odnosno ona je izbačena iz rijalitija u završnici takmičenja.

U „Eliti 8“ Miljana Kulić je diskvalifikovana tačno jedan put tokom te sezone — i to zbog napuštanja imanja, što je dovelo do zvanične odluke da više ne učestvuje u takmičenju.

Elita 9

Miljana je ove sezone napala voditelja Milana Miloševića, tukla je učesnika i kršila pravila što je dovelo do toga da bude diskvalifikovana.

U ukupnom zbiru Miljana je diskvalifikovana čak 10 puta iz istog formata za koji su je ponovo pozivali nazad.

