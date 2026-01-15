Slušaj vest

Političar Čeda Jovanović sa prijateljem Acom Kosom živi u stanu na Novom Beogradu iz kog su danas, 15. januara, pokušali da ih izbace izvršitelji, u pratnji policije.

Naime, njih dvojica su prema svedočenju komšija napravili ozbiljan haos danas kada su ugledali izvršitelje na vratima stana u kojem su uživali punim plućima. Oni su često objavljivali snimke na kojima se vidi kako kuvaju u domu ili se druže u dnevnom boravku, a posećivali su ih i brojni prijatelji.

Čedin luksuzni stan na Novom Beogradu, u kojem živi sa Acom, posebno se izdvaja po prostranoj kuhinji koja je spojena sa trpezarijom i dnevnim boravkom.

Stan se nalazi u elitnoj zgradi koja je izgrađena u jednom prometnom bulevaru u Beograda i uređen je po poslednjim trendovima.

Kako se može videti na snimcima koje političar deli, omiljeni deo mu je kuhinja u kojoj često sprema hranu. Tu se vidi nekoliko ugradnih rerni, ogromna radna površina, veliko ostrvo na kojem je ugrađena ploča za kuvanje.

U pitanju je prostran stan u kojem preovladavaju nežni tonovi, a najdominantnija je krem boja.

Na zidu u dnevnoj sobi su umetničke slike, a u dnevnom boravku postavljenja je siva garnitura je u samom centru sobe.

Takođe, oko televizora se duž celog zida prostire polica na kojoj stoje knjige, ukrasi i porodične fotografije.

Saopštenje Tužilaštva:

"Dežurni javni tužilac Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu obavešten je od strane policijskih službenici PS Novi Beograd da ih je pozvao javni izvršitelj i prijavio da dva lica stoje ispred stana u kojem treba da izvrši popis stvari prema donetom rešenju o izvršenju, kao i da nema fizičkog kontakta, niti pretnji.

Postupajući po prijavi, policijski službenici su izašli na mesto događaja, utvrdili da nije došlo do narušavanja javnog reda i mira, da nije bilo fizičkog kontakta između izvršitelja i drugih lica, te da nikome nisu upućene pretnje.

Na osnovu navedenog činjeničnog stanja koje je preneto dežurnom javnom tužiocu, javni tužilac je naložio postupajućim policijskim službenicima da prikupe potrebna obaveštenja od svih lica koja su se nalazila na mestu događaja, te da se tužilaštvu u što kraćem roku dostavi izveštaj o postupanju i službene beleške o obaveštenju primljenom od građana.

Nakon što policijski službenici postupe po nalozima, javni tužilac će preduzeti sve radnje iz svoje nadležnosti u cilju pravilnog i potpunog utvrđivanja činjeničnog stanja i donošenja zakonite odluke."

