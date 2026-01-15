Slušaj vest

Na društvenoj mreži Iks poslednjih dana sve češće kruže spekulacije o privatnom životu pevačice Mine Kostić. Posebnu pažnju izazvale su priče koje se tiču njenog emotivnog partnera Maneta Ćuruvije, poznatog pod nadimkom Kasper, kojeg pojedini korisnici mreža povezuju sa "pokojnim verenikom" Milene Kačavende.

Kačavenda o Kasperu

Povodom ovih navoda, Milena Kačavenda je po prvi put progovorila i otkrila da li poznaje Kaspera.

– Duh? Da… Verenik, koliko ja znam, nije imao neki drugi nadimak. Ako je Kasper opet neki pokojnik – ja zaista nikada nisam čula za to – izjavila je Milena.

Kasper je nedavno ostao zatečen pričama koje kruže.

- Ko je to? - kratko je poručio, na šta je Mina Kostić odreagovala:

- On nju uopšte ne poznaje - rekla je pevačica, demantujući sve spekulacije.

Igor X o Mini Kostić i Kasperu

Mina Kostić i njen novi dečko Mane Čuruvija Kasper su dali intervju prilikom kog je on uputio komplimente Igoru zbog načina na koji vaspitava ćerku, a Igor mu se zahvalio i dao sud o njihovom odnosu.

- Moram ovom prilikom da mu se zahvalim, čuo sam delove tog intervjua, nisam ga odgledao, ali evo zahvaljujem mu se. Drago mi je da je to zaključio, jer to negde potvruđuje ono što je meni bitno da sam dobar otac. Znam da su njih dvoje aktuelni, kao što joj želim svu sreću u poslu, želim joj sreću i u ljubavi, da je srećna i zaljubljena i iskreno se nadam da je to tako. Njega opet ne poznajem, ne mogu da pričam o njemu ništa, ako je njoj dobar, i ako je ona srećna sa njim, ja im želim svu sreću - kaže on, ističući da je on emotivno ispunjen i srećan:

- Ja sam srećan i zadovoljan u svakom smislu. U porodičnom, srećan sam i zadovoljan što imam dve ćerke koje su vaspitane, uspešne, lepe, pametne, srećan sam u poslu, jer sam ostario nešto što mi je bila želja. Srećan sam i u ljubavi. Opečen svom mojom prošlošću, rešen sam da ne izlažem svoj privatan život. Ja sam srećan i ćutim o tome.

