Prava drama odviila se danas u jednoj stambenoj zgradi na Novom Beogradu, gde živi lider LDP-a Čedomir Jovanović sa prijateljem Aleksandrom Kosom.

Njihova komšinica koja je napustila zgradu, kratko je prokomentarisala šta se desilo, ali je vidno besna samo rekla kako su "svi već navikli na to".

- Ma mi smo navikli već! Policija stalno ovde dolazi zbog njega - kazala je gospođa za Telegraf i rekla da žuri u banku.

Zabrinut zbog spekulacija

Podsetimo, Čeda se oglasio za Kurir i otkrio sledeće:

- Ni prva ni poslednja glupost koju ljudi mogu da čuju o meni. To je sada već opšte mesto. Pre vašeg poziva usijale su se mreže, kako su mi rekli prijatelji koji su me i prekinuli usred sastanka. Ja sam samo jedan od poverilaca kompanije koja je otišla u stečaj. Svi ostali su njeni poslovni partneri, a ja sam od te kompanije pre 18 godina kupio stan u kojem živim sa porodicom.

Tvrdi da je sve na sudu

Sada je u toku uobičajen postupak koji se sprovodi u skladu sa zakonom i tu nema ničeg spornog. S obzirom na to da su veštačenja završena i da su u toku dva postupka jedan pred Višim, drugi pred Trećim sudom u kojima sudovi postupaju po zahtevu mojih advokata, kako bismo bili zaštićeni od stečaja sa kojim nemamo nikakve veze, očekujem da će sud, kako su mi advokati rekli, brzo doneti odluke koje se odnose na mene, kao što je to bio slučaj i sa drugim poveriocima.

