Pre manje od godinu dana, 24. marta 2025. godine, izvršitelji su pokucali na vrata vile u Zemunu kako bi iz nje iselili političara Čedu Jovanovića.

Čeda je sa Acom tada počeo da živi u porodičnom stanu na Novom Beogradu, gde je danas, 15. januara izbila prava drama, jer su i tamo došli izvršitelji.

Naime, sa vilom u Zemunu je bio problem, jer je ista prodata godinu dana pre toga i nije bila više u vlasništvu Jovanovića.

Nekretnina se nalazi u Zemunu, a oglašena je bila na prodaju, na sajtu Doboš. Početna cena na licitaciji je 2023. godine bila 265.000 evra, iako nije poznato po kojoj je ceni prodata.

- U ovoj kući su svojevremeno živeli tast i tašta Čedomira Jovanovića, nakon čega se u istu uselio on. Međutim, kuća je prodata pre godinu dana, ali Jovanović nije hteo da je napusti kako bi se uselili novi vlasnici. Zbog toga su danas došli izvršitelji kako bi sproveo proces iseljenja. Po proceduri koja je po zakonu, uz izvršitelje u tim slučajevima idu i vatrogasci i policija. Reč je o vili u Zemunu - rekao je navodno izvor.

Političar je nakon ovih navoda tvrdio kako nema kuću u Zemunu.

- Nisam u kući i zapamtite više da ja nemam nikakvu kuću u Zemunu. Čitavo jutro sam po lekarima - rekao je kratko Čeda Jovanović, iako je prethodno objavljivao fotografije iz te vile.

Čeda o situaciji sa stanom na Novom Beogradu: Prevaren sam!

Čedomir Jovanović za Kurir tvrdi da je prevaren i da se trenutno utvrđuju sve okolnosti slučaja.

Tvrdi, reč je o zakonskoj proceduri koja je u toku i u kojoj navodno nema ničeg spornog.

- Ni prva ni poslednja glupost koju ljudi mogu da čuju o meni. To je sada već opšte mesto. Pre vašeg poziva usijale su se mreže, kako su mi rekli prijatelji koji su me i prekinuli usred sastanka. Ja sam samo jedan od poverilaca kompanije koja je otišla u stečaj. Svi ostali su njeni poslovni partneri, a ja sam od te kompanije pre 18 godina kupio stan u kojem živim sa porodicom - kaže Čeda.

- Sada je u toku uobičajen postupak koji se sprovodi u skladu sa zakonom i tu nema ničeg spornog. S obzirom na to da su veštačenja završena i da su u toku dva postupka jedan pred Višim, drugi pred Trećim sudom u kojima sudovi postupaju po zahtevu mojih advokata, kako bismo bili zaštićeni od stečaja sa kojim nemamo nikakve veze, očekujem da će sud, kako su mi advokati rekli, brzo doneti odluke koje se odnose na mene, kao što je to bio slučaj i sa drugim poveriocima - rekao je Jovanović.

- Ne dešava se ništa neregularno niti sporno, osim što smo svi prevareni. U mom slučaju je sve zasnovano na falsifikatima, što je sud već utvrdio. Manje-više delim sudbinu sa još oko 170 poverilaca. Eto, pozdrav hejterima - poručio je Čeda Jovanović za Kurir.

