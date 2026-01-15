Slušaj vest

Voditelj “Elite” Milan Milošević otkriva mnogo toga što gledaoci ne vide ispred malih ekrana, šta misli o učesnicima ali i kakve poruke dobija sa raznih strana, te je bez dlake na jeziku između ostalog, govorio o Miljani Kulić i Staniji Dobrojević.

Milan, inače, zbog rada koji podrazume da je budan celu noć i to pred malim ekranima, ima drugačiji bio ritam od mnogih ljudi, a kako sve postiže otkrio je u intervjuu sada.

- Pored primarnog posla, ja sam od jutra do sutra po drugim obavezama, kao što su između ostalog i intervjui. Imam takav tempo, ležem u sedam ujutru i u deset ustajem. Spavam kao Nikola Tesla tri-četiri sata. Još od 2017. godine kada sam bio učesnik rijalitija tako funkcionišem, ali znam preko dana da odspavam. Međutim, tada imam najstrašnije snove, pa se plašim i da spavam tada.

Milan kaže da od godine koja je tek počela ima velika očekivanja, a da je 2025. ispratio sa jednom velikom životnom lekcijom.

- Problem koji sam imao sa majkom i njena borba za život su obeležili 2025. godinu ali ona je sada sve bolje i onda i ta godina bila i loša i dobra. Loša zbog svega što sam od januara preživljavao, a dobra jer je mama na kraju godine izašla, kaže Milan koga su osuđivali mnogi u komentarima što toliko kači i piše o majčinoj bolesti, a onda i zbog toga što se provodi dok je ona u bolnici.

- Pisali su mi ljudi svašta, kada je bila u bolnici a ja sam išao u kafanu: sram te bilo, ideš u kafanu a majka ti umire u bolnici.Ne zavisim od ljudi koji pišu komentare, pa me onda ne pogađaju. Kačio sam sa njom slike zato što to volim, neću da kačim ručkove koje je neko drugi platio. Jedu tartufe na sredini tanjira, a idu kući da jedu pljeskavicu.

Mnogi Milana kritikuju zbog psovki, drugima je pak simpatično, te je sada otkrio da li je poslovni trpeo kritike od nadređenih zbog takvih ispada.

- Mislim da oni i ne smatraju da ja psujem, više sam spontan i to mi izleti. Nikada nisam dobio opomenu , to mi je rekao jedan čovek koji je dugo na televiziji da kada ja to izgovorim to ne deluje vulgarno nego simpatično i smešno, a nekad podigne tenziju. Ranije nisam psovao možda sam i ja flipnuo sa živcima, ko velim oni psuju pa daj i ja da budem kočijaš. Ne kajem se ni zbog jedne svoje izgovorene reči i psovaću kada mi se psuje. Ne mogu da psujem planski.

"Asmin ima mnogo tužbi od mene"

Milan tvrdi da sa Asminom Durdžićem ima sporove, ali da se obojica u rijalitiju ponašaju provesionalno.

- Te tužbe su aktuelne, on je pričao da je privođen na granici dva puta zbog jednog voditelja, na mene je mislio. Znam da je privođen na razgovore po pet sati. Tužbe su aktuelna postoji prilika da se nagodimo van sudski, ali to ćemo pričati kada izađe. Ali kada je ušao u rijaliti tu nastupa moja surova profesionalnost gde ga ne gledam kao nekog za ročište već kao nekog ko je zanimljiv za rijaliti. Operisan sam od sujete.

Svi mnogo lažu, to je zanimljivije ali šta bih ja radio da oni pričaju istinu. Aneli, Luka Asmin i Maja, svi imaju emocije ukrštene jedne prema drugim tu je sada i Anita došla. Da li Luka sada tera inat videćemo, mnogo vremena je ispred nas. Ova sezona će biti da uvek ima dalje.

O odnosu Aneli i Asmina

Milan tvrdi da gledaoce, kada je odnos Aneli i Asmina u pitanju, očekuje svašta.

- Ne mogu da se postavim na njihova mesta, šta su prelazili ćerka majci ozbiljne ratove dece sa roditeljima, praštanja, vređanja i optužbe za gnusne radnje mirili su se bračni partneri pa što ne bi i ovo podržali ako se pomire. nije to sada ništa novo, tu će da bude svašta. Nacija čeka Staniju, njen ulazak će da okrene priču za 180 stepeni - rekao je Milan, pa je prešao na Filipa i Teodoru:

- Filip i Teodora, tu je u pitanju nasilno prekinuta ljubav. On je promenio priču da mu kao nije zanimljiva zbog muškog ega. Oni će napolju da budu zajedno, a Bebica to neće znati. Ići će sa ocem da ispravlja limove a ona će da bude sa Filipom. Ovo garantujem. On je na silu vratio Teodoru.

O Matoroj i Aniti

Milan nije štedeo Matoru, kao i njenu bivšu devojku Anitu Stanojlović.

Ona likuje jer ispada je bila u pravu za Anitu. Dragana i ona su kao dve bakice. Dragana kao da se zamonašila napolju, ali inače je preluda. Švercerka, švercuje cigarete i kobasice.

Milan je bio oštar i kada je Miljana Kulić u pitanju, te je govorio o njenom stanju u rijalitiju.

- Miljana ide stalno na te preglede, ona zna više medicinskih izraza, lekova i sadržaja lekova nego neki doktori. Ona bi stalno nešto pregledala. Ne obraćam pažnju, stalno vuče te neke futrole. Ima tu obavezu sudsku ali ne pratim.

"Hoću da imam nekretninu"

Milan je sebi obezbedio mnogo toga, a želja mu je i da ima još nekretnina.

- Voleo bih, da izuzmemo porodicu i zdravlje, želja mi je da imam nekretninu na moru. Radim na tome i voleo bih i radim na tome, želja zdravlje moje porodice. To mi je najbitnije, džaba jare i pare kad nema zdravlja. Mnogo toga sam inače sebi ostvario, a ono što bih kada je posao u pitanju, da možda radim nešto iza kamere, marketing i neko promocije, ali sa tim lagano.

