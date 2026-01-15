Slušaj vest

Pevačica Mina Kostić uživa u ljubavi sa novim dečkom Manetom Ćuruvijom, poznatijim kao Kasper, kojeg je upoznala posle više od šest meseci veze. Kasper je nedavno došao u Srbiju i par se od tada ne razdvaja i dok jedni podržavaju njihovu vezu, drugi sumnjaju u ovu neobičnu ljubav.

Društvene mreže su preplavljene raznim komentarima o Mininom izabraniku, a pevačica se sada tim povodom oglasila na Instagramu i otkrila da je snimila pesmu o njihovoj ljubavi, ali i otkrila kako se oseća.

- Dragi moji, iza mene je jedan od najlepših i najtežih perioda u životu. Doživela sam da zbog svoje ljubavi na dnevnom nivou čitam na hiljade komentara, gledam brojne imitacije, podsmevanja, ruganja… Ima tu duhovitih ljudi, koji su i mene nasmejali, a ima i onih koji su me povređivali. Ljubav nema definiciju, svako je živi na svoj način. Nemojte da brinete za mene, Ja sam posle dužeg vremena najzad srećna i ispunjena. Ovih dana smo završili pesmu o nama), kroz koju vam najbolje mogu opisati moje stanje i pravu istinu. Vi znate da se ja najbolje izražavam kroz pesmu. Voli vas Mina - poručila je pevačica na svom profilu na Instagramu.

Igor X o vezi Mine i Kaspera

Igor Kostić i Mina Kostić imaju ćerku, a njen novi dečko Mane Čuruvija Kasper i pevačica su dali prvi zajednički intervju prilikom kog je on uputio komplimente Igoru zbog načina na koji vaspitava ćerku, a Igor mu se zahvalio i dao sud o njihovom odnosu.

- Moram ovom prilikom da mu se zahvalim, čuo sam delove tog intervjua, nisam ga odgledao, ali evo zahvaljujem mu se. Drago mi je da je to zaključio, jer to negde potvrđuje ono što je meni bitno da sam dobar otac. Znam da su njih dvoje aktuelni, kao što joj želim svu sreću u poslu, želim joj sreću i u ljubavi, da je srećna i zaljubljena i iskreno se nadam da je to tako. Njega opet ne poznajem, ne mogu da pričam o njemu ništa, ako je njoj dobar, i ako je ona srećna sa njim, ja im želim svu sreću - kaže Igor za "Blic".

