Brazilac besan kao ris nakon haosa Dače i Luke
IMAĆE PROBLEM KAD IZAĐE: Brazilac besan kao ris nakon haosa Dače i Luke, brutalnim rečima se obratio Vujoviću i najavio obračun!
Nakon žestoke svađe koja se danas dogodila tokom emisije "Pitanja gledalaca" oglasio se Srđan Brazilac za medije, koji je odmah stao u zaštitu svog sina.
- Samo neka preti. Šta će taj kad izadje? Imaće problem sto posto kad izađe. I ranije je isto radio, ajde, nekako sam prećutao, ali sad, Boga mi, problem sto posto - poručio je Brazilac.
Podestimo, danas je obezbeđenje zbog Dače i Luke u jednom trenutku preplavilo Belu kuću. Ređale su se gnusne uvrede, ali i pretnje.
- Mama i baba ti je prostitutke, dođi sa tatom da te j*bem sa tatom - bile su samo neke od uvreda i pretnji koje je Dačo dobio od Luke.
