Nakon žestoke svađe koja se danas dogodila tokom emisije "Pitanja gledalaca" oglasio se Srđan Brazilac za medije, koji je odmah stao u zaštitu svog sina.

- Samo neka preti. Šta će taj kad izadje? Imaće problem sto posto kad izađe. I ranije je isto radio, ajde, nekako sam prećutao, ali sad, Boga mi, problem sto posto - poručio je Brazilac.

Obezbeđenje reagovalo

Podestimo, danas je obezbeđenje zbog Dače i Luke u jednom trenutku preplavilo Belu kuću. Ređale su se gnusne uvrede, ali i pretnje.

Elita 9 Foto: Printscreen YouTube

- Mama i baba ti je prostitutke, dođi sa tatom da te j*bem sa tatom - bile su samo neke od uvreda i pretnji koje je Dačo dobio od Luke.

