Teodora Delić se pomirila sa Nenadom Macanovićem Bebicom, nakon što ga je javno prevarila sa Filipom Đukićem. Danas je došla u Rajski vrt gde je otvoreno pričala o njihovom odnosu i naglasila da nije srećna.

- Nisam baš najbolje, ali izdići ću se iz ove situacije. Poremetio me moj odnos sa Nenadom, neke stvari ne treba da se dešavaju, to su one o kojima sam pričala i juče. To konstantno prebacivanje njegovo vezano za Filipa, ja nisam u fazonu da me je batinao, ali ne znam u koju kategoriju da svrstam štipanje. To je katastrofa, a on je rekao da to više neće da radi, plakao je, bilo mu je krivo - rekla je Teodora i dodala:

- On može da probudi jednu osobu u meni, da budem srećna, a ako budi neki konstantni bes i revolt, to znači da nije dobro, a to se dešava u zadnje dve, tri nedelje. Ja smatram da nisam imala greške otkako smo se pomirili, kad ustanem za Filipa ja ostavim prostor jer se šalim. Mi smo se sudarili na vratima wc-a, bilo nam je smešno, a posle toga je nastao haos. Možda je to problem što sam se nasmejala ali bilo je smešno, bilo ko da je naleteo. Njemu je on najveći problem, to je logično, ali ja ne treba da ispaštam - rekla je Teodora.

Ona je potom prokomentarisala i Filipa Đukića.

- Nije emotivno stabilan, vidim kuršlus iz priloženog, Boginja, Maja, onda i Aneli, ja to nisam ni znala, kažu da su se poljubili Aneli i Filip, a to nije baš društveno prihvatljivo, ali Bog neka im sudi, ja mislim da nema ni prema jednoj emocije - rekla je Teodora.

Teodora je zatim pričala i o Radomiru Marinkoviću Takiju.

- Nismo imali s*ksuelni odnos, niti išta u emotivnom smislu, vređa me kad priča da je nešto imao sa mnom, ja sam sebe dovela u tu situaciju, ali ja sam mislila da on to neće iskoristiti, to što smo tri puta otišli na ručak ili večeru. Neka se stavi taj čovek, ako ga mogu nazvati čovekom, da neko o njegovoj Maji priča konstantno dve godine da je bio sa njom. Mada očigledno da mu je to vapaj za pažnjom, treba da se pokrije ušima s obzirom na to šta njegova ćerka njemu priređuje - rekla je Teodora.

- Primećivala sam situacije vezane za Maju, kad sam ja imala ono sa Filipom, ona me je ponižavala. Stajala je ispred, pokazivala mi je da nije ravnodušna, nisu to osećanja, nego neki ego, gde hoće da pokaže da je posebna u njegovim očima, a ostala je ponižena jer ispada da je ista kao sve utorak devojke - rekla je Delićeva.

