Vlasnik Pink televizije, Željko Mitrović podelio je na svom profilu na Instagramu snimak svog ozoniranja krvi. Mitrović kaže da se danas navršilo tačno 6 godina od ozoniranja krvi i tvrdi da je to bilo najdelotvornije sredstvo u borbi protiv Korona virusa.

Naime, Željko Mitrović detaljno je objasnio kako mu je ozoniranje krvi pomoglo:

- Danas se navršilo 6 godina od mog prvog ozoniranja krvi, za koje sam bio siguran, a ispostavilo se da sam bio u pravu, da je najdelotvornije sredstvo u borbi protiv Korona virusa! Kao hemičar po osnovnoj struci, znao sam da će jedan od 3 atoma kiseonika iz nestabilnog ozona(O3), napustiti Ozon i vezati se za vodu u krvi i formirati H20+03=H2o2 +O2 ili Vodonik-peroksid (hidrogen) čije male količine u krvi svakako uništavaju sve viruse ali i druge mikroorganizme! Ja sam posle sopstvenog ozoniranja krvi, ulazio u Kovid centre bez maske, kako bih donirao vizire lekarima i drugom osoblju, ali i dokazao da ne mogu da dobijem Koronu! Vakcina se pojavila tek godinu dana kasnije a Italija i drugi delovi Evrope su ozonizaciju prihvatili tek 60 dana posle moje objave! You’re welcome! P.S. Ne ljutim se što ste me tada zaj***vali da sam nadrilekar, i Proka pronalazač!

"Više neću ravnomerno raspoređivati bonuse"

Željko Mitrović, čelnik "Pinka", najavio je nove otkaze u ovoj medijskoj kući. On je otkrio kako će od sada poslovati, te šta će im biti prioritet.

- I sutra i prekosutra će biti isplaćeno svim radnicima u Pink Medija Grupu kao bonus, 20 miliona za sve, ne pojedinačno - rekao je Željko Mitrović, a onda je dodao da je ovo poslednja godina da se ravnomerno raspoređuju bonusi.

- Nikada više se neće ravnomerno raspoređivati bonusi nego isključivo prema zaslugama i prema doprinosima. Naravno, ovaj princip ćemo usvojiti i kada su plate u pitanju.

Vi ste sada svi dobili 10.000 povećanje plate i bonuse i planiramo da nastavimo, pošto se nalazimo pred, verovatno, najuspešnijom i najprofitabilnijom godinom, ali to ne znači da će levičarstvo da pobedi i da ćemo da budemo socijalna ustanova, osim za decu bez roditeljskog staranja i kojima su potrebni oni koji imaju - rekao je Željko Mitrović.

kurir / blic

