Rijaliti takmičarka Ava Karabatić krajem prošlog meseca je pričala koliko je srećna zbog veze sa izvesnim Lazarom - Ivanom, dok je nedavno otkrila da su, ipak, stavili tačku na njihovu romansu. Međutim, usledio je obrt, pa su se pomirili, a on je dao prvu izjavu o njihovom odnosu.

- Oboje smo malo digli noseve, jer smo egocentrični. Generalno niko nije kriv za svađu. Sad sedimo u kafiću, a posle idemo i na neku klopicu. U znak pomirenja pašće i neki lep buket cveća - rekao je Lazar - Ivan.

- Pomirili smo se ipak. Kad se neko previše voli, dođe do nekih nesuglasica. Uvek dajem dve šanse, tri nikako. Došlo je do nekog nesporazuma, kod mene se nikad nisu dešavali raskidi zbog neke treće osobe. Nije prevara u pitanju, to je najlakše. Zaista nikad nisam imala problem s tim. Oboje smo spustili loptu. Kad nekog zavoliš, tako to ide. Nastavljaju se planovi za bebu, za svadbu možda - rekla je Ava Karabatić potom.

Ava Karabatić je, inače, prošlog meseca pokazala prsten i navela da je verena. Ona se na društvenim mrežama tad oglasila i istakla da njen verenik zaista postoji, iako je greškom podelila fotku sa opisom gde piše da je na istoj "izmišljeni AI partner".

Ava govorila: "U njemu sam pronašla dom"

- U tebi sam pronašla dom koji nisam znala da tražim - napisala je Ava Karabatić u opisu jedne objave, ali se ovde nije zaustavila.

- Ako želiš da prilagodim sliku da izgledate realnije mogu promeniti pozadinu... Za**bavam se! Nadam se da je kroz ovaj primer postalo jasnije koliko razvoj i primena veštačke inteligencije sa sobom nose određene rizike i negativne posledice. Iako je moja priča realna i temelji se na stvarnom iskustvu, važno je naglasiti da je velik broj sadržaja generisanih uz pomoć veštačke inteligencije delimično ili u potpunosti izmišljen, ali predstavljen na način koji ostavlja snažan dojam verodostojnosti. Takvi sadržaji ne utiču isključivo na međuljudske i ljubavne odnose, već mogu imati dalekosežne posledice i u znatno ozbiljnijim područjima, uključujući društvene, pravne, sigurnosne i etičke aspekte. Upravo zato nužno je razvijati kritičko razmišljanje, jasno definisane regulatorne okvire, te odgovornu i etičku primenu tehnologije, kako bi se smanjio potencijal za zloupotrebu i očuvalo poverenje javnosti - dodala je Ava.

