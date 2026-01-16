Slušaj vest

Voditelja Gorana Čomora gotovo da niko nije prepoznao na fotografiji koju je objavio na svom Instagram profilu.

Naime, on je podelio svoju novu sliku na kojoj pozira nasmejan, sa dužom kosom i bradom.

Goran je napustio ''Grand'' televiziju 2023. godine, nakon čega je odradio transplataciju kose, a veliku pažnju privukao je krajem protekle godine kada je priznao da se razveo od supruge.

Goran Čomor Foto: Printscreen Instagram

Naime, Goran je sada pozirao u lila košulji, sa naočarima na licu, a osmeh nije skidao sa lica, a i kosa mu je nakon transplatacije vidno porasla, pustio je i bradu, te su odmah usledili lajkovi, a među njima je bio i lajk voditeljke Dragane Katić, koja još uvek radi u Grandu.

Na Grandu dao otkaz

Goran je, naime, tada neko vreme vodio emisiju ''Grand koktel''. Međutim, jutjub kanal čelnici preimenovali su je u ''Grand nostalgija'' što se voditelju nije svidelo, pa je odlučio da zbog toga da otkaz.

"Nisam dozvoljavao ženi da mi priđe nakon razvoda"

Voditelj Goran Čomor nikada nije govorio o privatnom životu, a nedavno je priznao da se razveo od supruge sa kojom je dobio dvojicu sinova.

On je otkrio i razlog kraha braka, te je naveo da se od žene razveo sporazumno.

- Možda ovo što govorim nije u redu ali naši glavni problemi su bili što Nikolina voli više da spava. Nisam ni ja neki ranoranilac, ali to mi je bio neki glavni problem, ali sad banalizujemo je li kad kažem šta je... Kad smo se razvodili, pa Nikolinu pitam "Zašto ideš u savetovalište pa je pitaju zašto se vi razvodite...pravo da vam kažem, kaže ona, ne znam, on je dobar suprug, ne znam što se mi razvodimo - pričao je voditelj.

1/4 Vidi galeriju Goran Čomor Foto: Kurir Televizija, printscreen YT, Privatna Arhiva

Na pitanje da li su ostali u dobrim odnosima, odgovorio je:

- Pa ne, posle razvoda nikako. Ja sam ozbiljno zlopamtilo. Tih godina, 3, 4, nikako...ja nisam dozvoljavao da mi se priđe.

"I dalje želim da usvojim dete"

Inače, Čomor je takođe pričao i da bi voleo da usvoji dete.

- I dalje imam želju da usvojim dete. Sada imam malo više godina i ne mislim da to mogu, ali bih uvek to uradio. Imam sredstava i dobro živim, tako da smatram da bi mogao to. Nije bitno da li je devojčica ili dečak, voleo bih samo nekoga da usrećim - rekao je Goran.