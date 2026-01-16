Slušaj vest

Pevačica Nikolija Jovanović je sa Instagrama otpratila muža Relju Popovića, a dok mediji bruje o navodnoj preljubi pevača, ona je spakovala je kofere i bez njega otišla iz Srbije.

Nikolija trenutno boravi u Italiji, odakle je i objavila niz fotografija i pokazala kako uživa sa svojom polusestrom Teodorom, te da je spekulacije o njoj i Relji ni malo ne dotiču.

Nikolija Jovanović na putovanju Foto: Printscreen Instagram

- Žensko putovanje - napisala je Jovanovićeva u opisu fotografije, a mnoge je začudilo što njen suprug nije sa njom.

Kasnije je Nikolija podelila još fotografija, te otkrila da je otišla na skijanje u Italiji.

Otpratila ga na društvenim mrežama

Fanovi su primetili da je Nikolija otpratila Relju sa Instagrama, te je nastao pravi haos na društvenim mrežama.

- Ljudi, Nikolija je stvarno otpratila Relju sa Instagrama - glasio je jedan komentar na "X" mreži koji je pokrenuo lavinu komentara njihovih fanova.

Vesna Zmijanac: "Relja nije prevario Nikoliju, on voli ženu i decu"

Pevačica je odlučno demantovala navode da Relja Popović vara njenu ćerku Nikoliju Jovanović, istakavši da su takve priče potpuno neosnovane. Kako kaže, Relja je posvećen porodici i takvi navodi ne dolaze u obzir.

- Relja varao Nikoliju? Ma, nema od toga ništa. On voli ženu i decu više od svega. Takve izlete nikad ne bi napravio, sve da je Sindi Kraford! To nema veze sa istinom, dokaza nema - rekla je Vesna Zmijanac za Telegraf.

Kurir.rs

