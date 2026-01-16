(FOTO) OTPRATILA MUŽA SA INSTAGRAMA, SPAKOVALA KOFERE, PA POKAZALA GDE SAD BORAVI U jeku skandala o Reljinoj PREVARI, Nikolija napustila dom, evo sa kim je
Pevačica Nikolija Jovanović je sa Instagrama otpratila muža Relju Popovića, a dok mediji bruje o navodnoj preljubi pevača, ona je spakovala je kofere i bez njega otišla iz Srbije.
Nikolija trenutno boravi u Italiji, odakle je i objavila niz fotografija i pokazala kako uživa sa svojom polusestrom Teodorom, te da je spekulacije o njoj i Relji ni malo ne dotiču.
- Žensko putovanje - napisala je Jovanovićeva u opisu fotografije, a mnoge je začudilo što njen suprug nije sa njom.
Kasnije je Nikolija podelila još fotografija, te otkrila da je otišla na skijanje u Italiji.
Otpratila ga na društvenim mrežama
Fanovi su primetili da je Nikolija otpratila Relju sa Instagrama, te je nastao pravi haos na društvenim mrežama.
- Ljudi, Nikolija je stvarno otpratila Relju sa Instagrama - glasio je jedan komentar na "X" mreži koji je pokrenuo lavinu komentara njihovih fanova.
Vesna Zmijanac: "Relja nije prevario Nikoliju, on voli ženu i decu"
Pevačica je odlučno demantovala navode da Relja Popović vara njenu ćerku Nikoliju Jovanović, istakavši da su takve priče potpuno neosnovane. Kako kaže, Relja je posvećen porodici i takvi navodi ne dolaze u obzir.
- Relja varao Nikoliju? Ma, nema od toga ništa. On voli ženu i decu više od svega. Takve izlete nikad ne bi napravio, sve da je Sindi Kraford! To nema veze sa istinom, dokaza nema - rekla je Vesna Zmijanac za Telegraf.
