Političar Čeda Jovanović prošao je kroz dramu kada su mu izvršitelji i policija zakucali na vrata stana u kojem trenutno živi sa prijatelj Aleksandrom Kosom, a u kojem je nekada živeo sa bivšom suprugom Jelenom od koje se razveo.

Čeda i Aca su se potom vratili u stan i Jovanović je ispričao gde je nastao problem.

Naime, dok Čeda Jovanović prolazi kroz turbulentan period, njegova bivša supruga Jelena Jovanović se pre nekoliko meseci odselila u Ameriku i našla je novu ljubav sa kojom uživa. Tada je političar u svojoj objavi to misterizno i nagovestio na Instagramu rečima: "Jela u novom svetu živi prve dane novog života".

"Anđa sa drugaricom na prvom treningu u gym-u, Zora u Edinburgu “broji sitno” do uskršnjeg raspusta u Beogradu, Jana u Parizu, Mihajlo pred put u Barselonu u Engleskoj piše akreditacije za master, Jela u novom svetu živi prve dane novog života, Alex, Dzeremaja, Snow, Django, Kera (macor) & ja uz Sinatru gledamo kako po nama pada suton Pregrevicke noći - napisao je Čeda uz snimak dok sedi na krevetu i peva, a u jednom trenutku mnogima se učinilo i da briše suze sa lica, što je mnoge ganulo i rastužilo.

Inače, Čedomir Jovanović i Jelena su se razveli nakon 25 godina braka u kom su dobili četvoro dece.

Čeda o drami sa izvršiteljima: " Dom se tako ne prodaje"

Čedomir Jovanović tvrdi da je prevaren i da se trenutno utvrđuju sve okolnosti slučaja o kojem se poslednjih sati intenzivno govori na društvenim mrežama. Kako kaže, reč je o zakonskoj proceduri koja je u toku i u kojoj, prema njegovim rečima, nema ničeg spornog.

Zabrinut zbog spekulacija

Kada smo kontaktirali političara, rekao nam je da se nalazi u gradu na sastanku, ali je pristao da za naš portal da izjavu, koju prenosimo u celosti:

- Ni prva ni poslednja glupost koju ljudi mogu da čuju o meni. To je sada već opšte mesto. Pre vašeg poziva usijale su se mreže, kako su mi rekli prijatelji koji su me i prekinuli usred sastanka. Ja sam samo jedan od poverilaca kompanije koja je otišla u stečaj. Svi ostali su njeni poslovni partneri, a ja sam od te kompanije pre 18 godina kupio stan u kojem živim sa porodicom.

Tvrdi da je sve na sudu

- Sada je u toku uobičajen postupak koji se sprovodi u skladu sa zakonom i tu nema ničeg spornog. S obzirom na to da su veštačenja završena i da su u toku dva postupka jedan pred Višim, drugi pred Trećim sudom u kojima sudovi postupaju po zahtevu mojih advokata, kako bismo bili zaštićeni od stečaja sa kojim nemamo nikakve veze, očekujem da će sud, kako su mi advokati rekli, brzo doneti odluke koje se odnose na mene, kao što je to bio slučaj i sa drugim poveriocima.

- Ne dešava se ništa neregularno niti sporno, osim što smo svi prevareni. U mom slučaju je sve zasnovano na falsifikatima, što je sud već utvrdio. Manje-više delim sudbinu sa još oko 170 poverilaca. Eto, pozdrav hejterima-poručio je Jovanović.

