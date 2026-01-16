Slušaj vest

Već danima glavna tema medija je odnos Nikolije Jovanović i Relje Popovića, a sve zbog rijaliti učesnice Anite Stanojlović.

Dok ceo grad bruji o pričama da je Relja bio neveran pa da je svoju suprugu preveario sa rijaliti učesnicom, bračni par se nije oglašavao. Međutim, potezi Nikolije govore da u njihovom domu ipak nije stanje kao što je bilo. Pevačica je otišla na zimovanje bez supruga, a sada ga je i otpratila sa društvenih mreža.

Dok bračni par ne daje izjave povodom ove situacije, Vesna Zmijanac je 13. januara, pred svoj nastup u jednoj beogradskoj kafani, pred  kamerama odlučno demantovala navode da je Relja Popović varao njenu ćerku Nikoliju Jovanović sa rijaliti učesnicom Anitom Stanojlović, istakavši da su takve priče potpuno neosnovane.

Nikolija Jovanović na putovanju Foto: Printscreen Instagram

Kako nam je tada rekla, Relja je posvećen porodici i takvi postupci ne dolaze u obzir.

- Relja varao Nikoliju? Ma, nema od toga ništa. On voli ženu i decu više od svega! Takve izlete nikad ne bi napravio, sve da je Sindi Kraford! To nema veze sa istinom, dokaza nema - rekla je Vesna Zmijanac

Relja Popović Foto: ATA images, ATAIMAGES, Nemanja Nikolić

