Slušaj vest

Marija Kulić objavila je privatnu prepisku MIlana Miloševića i Miljane Kulić i mnoge je ostavila u čudu. Miljana i Milan pre dve večeri imali su sukob u Eliti pa je Milošević napustio emisiju, a Kulićeva je diskvalifikovana.

Nakon toga, naravno, ko će koga ako neće svoj svoga, Marija je stala u zaštitu svoje ćerke.

Javno je objavila poruke koje je Milan slao Miljani pre samo tri dana, kada je ona zbog zdravstvenih razloga napustila rijaliti na kratko i otišla kod doktora u pratnji produkcije.

- Pogledajte sada ko joj je pisao pre tri dana kada je bila na kontrolu i kući, kako se poneo prema njoj jutros. Vi procenite o kakvom se čoveku radi - napisala je Marija, pa objavila poruke.

Milan: Srećno Miksi

Miljana: Hvala, Milanče

Milan: Sinoć si pokidala intervju

Voditelj joj je usput poslao i fotografiju svoje majke, nakon čega ga je Miljana zvala.

Marija je nakon ove objave napisala:

- Da li je on toliko mrzi ili se folira da je fin i da je voli ili mu je rečeno da odglumi demonstrativni odlazak, a prva mu ništa nije rekla - napisala je Marija na Instagramu.

Foto: printsacreen

Milan bio uznemiren tokom emisije, Miljana diskvalifikovana

Inače, na društvenim mrežama isplivao snimak svađe između nje i voditeljka Milana Miloševića nakon kojeg je zauvek napustila rijaliti.

Vidno uznemiren, Milan Milošević je pozvao obezbeđenje i zatražio da se Miljana Kulić udalji iz prostorije.

- Zamolio bih obezbeđenje da dođe, ne osećam se uopšte sigurno kada je Miljana Kulić iza mojih leđa. Dobio sam pretnje direktno - rekao je Milan Milošević uživo tokom prenosa.