"PROCENITE O KAKVOM SE ČOVEKU RADI" Marija Kulić objavila privatnu prepisku Milana Miloševića i Miljane (FOTO)
Marija Kulić objavila je privatnu prepisku MIlana Miloševića i Miljane Kulić i mnoge je ostavila u čudu. Miljana i Milan pre dve večeri imali su sukob u Eliti pa je Milošević napustio emisiju, a Kulićeva je diskvalifikovana.
Nakon toga, naravno, ko će koga ako neće svoj svoga, Marija je stala u zaštitu svoje ćerke.
Javno je objavila poruke koje je Milan slao Miljani pre samo tri dana, kada je ona zbog zdravstvenih razloga napustila rijaliti na kratko i otišla kod doktora u pratnji produkcije.
- Pogledajte sada ko joj je pisao pre tri dana kada je bila na kontrolu i kući, kako se poneo prema njoj jutros. Vi procenite o kakvom se čoveku radi - napisala je Marija, pa objavila poruke.
Milan: Srećno Miksi
Miljana: Hvala, Milanče
Milan: Sinoć si pokidala intervju
Voditelj joj je usput poslao i fotografiju svoje majke, nakon čega ga je Miljana zvala.
Marija je nakon ove objave napisala:
- Da li je on toliko mrzi ili se folira da je fin i da je voli ili mu je rečeno da odglumi demonstrativni odlazak, a prva mu ništa nije rekla - napisala je Marija na Instagramu.
Milan bio uznemiren tokom emisije, Miljana diskvalifikovana
Inače, na društvenim mrežama isplivao snimak svađe između nje i voditeljka Milana Miloševića nakon kojeg je zauvek napustila rijaliti.
Vidno uznemiren, Milan Milošević je pozvao obezbeđenje i zatražio da se Miljana Kulić udalji iz prostorije.
- Zamolio bih obezbeđenje da dođe, ne osećam se uopšte sigurno kada je Miljana Kulić iza mojih leđa. Dobio sam pretnje direktno - rekao je Milan Milošević uživo tokom prenosa.
Kurir.rs