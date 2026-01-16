Slušaj vest

Relja Popović jednom prilikom govorio je o Nikoliji Jovanović i odnosu sa njom. Oni nikada nisu otišli da se pred Bogom zakunu na večnu ljubav, a baš o toj situaciji govorio je Relja pre nekoliko godina.

Nikolija Jovanović i Relja Popović trenutno su u centru pažnje javnosti jer ga je ona otpratila sa Instagrama, što je podgrejalo sumnje da nisu u dobrim odnosima usred priča o prevari. Njih dvoje su zajedno od 2014. godine, a reper je jednom prilikom otkrila zašto se nikada nisu venčali.

Nezgodno je da se nekome zakuneš na večnu ljubav

Relja je u emisiji dobio pitanje zbog čega on i Nikolija nisu zvanično u braku, na šta je on imao zanimljiv odgovor

- Nisam je zaprosio, nismo zvanični supružnici. Ni meni ni njoj to nije bilo važno tokom ovih 8 godina, naše veze. Kada osećaš da negde pripadaš osećaš da tu pripadaš bez da se zavetuješ i potpisuješ. Nekako, znaš, malo je nezgodno da se nekome zakuneš na večnu ljubav. Ali ono što bih mogao da kažem je da bih voleo da naša ljubav zauvek traje i to bi bilo prelepo. Možda samo nisam hteo da se zakunem u večnu ljubav iako bih voleo da kada budem jako star, budem star sa njom - rekao je Relja svojevremeno.

Nikolija: Papir nam ne znači ništa

Nikolija je jednom prilikom otkrila zbog čeda se njih svoje nisu venčali, iako su zajedno oko 11 godine. Nikolija Jovanović i Relja Popović su dobili dve ćerke Reu i Hanu.

- Postoji više razloga zbog kojih se nismo venčali. Mada, što bi rekla jedna moja prijateljica: Imaš dvoje dece i možeš ti to da zoveš kako želiš, ali to ti je brak – rekla je Nikolija, pa nastavila:

- Nikada nismo bili na nekoj svadbi i rekli: E, ovo je baš gotivno. I mi bismo mogli tako. Ja sam, možda, bila na dve svadbe u životu. Od toga, na jednoj sam bila kuma.

"Ne treba nam papir za ljubav"

Nikolija je priznala i to da njoj i Relji "papir" ne znači mnogo.

- Ne znam, možda se to nekad promeni. Možda nas nešto ponese i poželimo da se venčamo, ali sada nam je baš lepo ovako. Ne vidim zašto treba zakon staviti iznad ljubavi. Mora li da postoji još neka potvrda iznad potvrde ljubavi – zapitala se pevačica.

