Voditeljka Sanja Marinković podelila je fotografiju iz teretane i otkrila koje vežbe možete da radite i dok traje sezona virusa. Pored nje je sve vreme bila činija leda.

Sanja je, naime, objavila fotografiju iz teretane i dala savet svim vebačima.

Sanja Marinković u teretani sa činijom leda Foto: Printscreen Instagram

- I kada imate virus toniziranje i istezanje su prihvatljivi, napisala je Sanja Marinković koja je slikala zategnute noge, činiju leda i strunjaču za istezanje.

U teretani ispija kafu

Inače, nedavno je Sanja Marinković otkrila da njena jutra počinju u teretani, a dok trči na traci ispija piće koje nikome ne bi palo na pamet da uzme dok vežba.

- Za mene je ovo najbolji početak dana. Ako niste znali, espreso kafa ubrzava proces sagorevanja masti pri aerobnom vežbanju. Probajte - napisala je ona na Instagramu, a nakon vežbi koristi ergonomski rol masažer.

Kurir.rs

