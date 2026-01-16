SANJA MARINKOVIĆ TRENIRA UZ PUNU ČINIJU LEDA! Voditljka bolesna došla u teretanu, evo šta je poručila (FOTO)
Voditeljka Sanja Marinković podelila je fotografiju iz teretane i otkrila koje vežbe možete da radite i dok traje sezona virusa. Pored nje je sve vreme bila činija leda.
Sanja je, naime, objavila fotografiju iz teretane i dala savet svim vebačima.
- I kada imate virus toniziranje i istezanje su prihvatljivi, napisala je Sanja Marinković koja je slikala zategnute noge, činiju leda i strunjaču za istezanje.
U teretani ispija kafu
Inače, nedavno je Sanja Marinković otkrila da njena jutra počinju u teretani, a dok trči na traci ispija piće koje nikome ne bi palo na pamet da uzme dok vežba.
- Za mene je ovo najbolji početak dana. Ako niste znali, espreso kafa ubrzava proces sagorevanja masti pri aerobnom vežbanju. Probajte - napisala je ona na Instagramu, a nakon vežbi koristi ergonomski rol masažer.
