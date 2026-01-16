Slušaj vest

Aleksandar Kos, prijatelj i blizak saradnik Čedomira Jovanovića, oglasio se nakon drame koja se juče odigrala ispred stana političara na Novom Beogradu i najavio da će uskoro izneti, kako tvrdi, potpunu istinu o tome ko stoji iza pokušaja da Jovanović bude izbačen iz nekretnine u kojoj godinama živi.

Podrška

Kos je putem društvenih mreža poručio da poseduje dokumentaciju i detaljnu hronologiju događaja, te da je spreman da javnosti otkrije identitet osobe za koju tvrdi da je „podmuklo i planski“ organizovala čitavu situaciju.

-Da li želite da čujete istinu o Čedinoj jučerašnjoj borbi? Spreman sam da vas upoznam sa hronologijom događaja, relevantnom dokumentacijom, ali i da otkrijem identitet osobe koja je sve ovo organizovala. Na vama je da odlučite da li ste izabrali stranu i stali uz mene- napisao je Kos u objavi koja je izazvala veliki broj reakcija i komentara.

I u dobru i zlu

1/5 Vidi galeriju Aleksandar Kos je veran prijatelj Čedin Foto: Preent Screen, screenshot instagram, Kurir.rs/Petar Aleksić

U svemu zajedno

Jovanović je izjavio da je jedan od poverilaca firme koja je otišla u stečaj, te da je stan u kojem živi kupio pre 18 godina, naglašavajući da nema nikakve veze sa poslovanjem te kompanije.

Prema njegovim rečima, u toku su sudski postupci pred nadležnim sudovima, kao i veštačenja koja su već završena, a za koja tvrdi da potvrđuju da je i sam prevaren, kao i još oko 170 poverilaca. Jovanović je takođe naveo da je u njegovom slučaju reč o falsifikovanoj dokumentaciji, što je, kako tvrdi, sud već utvrdio.

Objava Aleksandra Kosa dodatno je podgrejala interesovanje javnosti, jer je najavio da će uskoro izneti imena i konkretne dokaze, što bi, ukoliko se obistini, moglo da baci novo svetlo na čitav slučaj. Za sada, međutim, ostaje nejasno kada će i na koji način Kos izneti informacije koje najavljuje, kao i da li će se povodom njegovih tvrdnji oglasiti i druge strane uključene u spor.

Bilo kako bilo nastavićemo da pratimo razvoj ovog trenutno aktuelanog događaja.