Naš najpoznatiji mađioničar Lazar Antić, poznatiji kao Big Lale povukao se sa javne scene od kada je otišao u penziju koja je, kako je sada otkrio medijima, nezamislivo mala.

Big Lale kaže da je nesrećan zbog toga što on nije na spisku onih koji su dobili nacionalnu penziju, a iznos koji mu legne svakog meseca na račun, kaže da je poražavajući.

- Tu penziju koju sam dobio, sramota me je da kažem za 36 godina. Mene sad ovo drugo kopka, kad vidim ovo sad za nacionalnu penziju... - rekao je pomalo tužan Big Lale i dodao:

- Ja sam nosio zastavu Jugoslavije u Afriku, nosio u Japan... Gde god da sam bio, svuda su me državnici dočekivali, a sad postoji neko pravilo da to neko udruženje mora da te predloži, pa stvarno smešno - rekao je on.

Besan je pomenuo estradnjake koji su dobili pravo na nacionalnu penziju, pa se zapitao ko će njega da predloži.

- Sad neću da pominjem neka imena, gledam unazad 10 godina ko je sve dobio, dođe mi da urličem, a neću da spominjem nijedno ime. Svako za sebe smatra svoje, svaka čast, ali ja za sebe smatram ovo moje. Ali, nemam ja ko da me predlaže, šta da me predlaže, ko da me predloži? - rekao je Big Lale u podkastu "Životna priča".

Nedavno završio u bolnici

Pre nešto manje od mesec dana je završio u bolnici "Sveti Sava" u Beogradu, a kako je tada rekao za Blic imao je problem sa pritiskom.

- Imam problema sa očnim pritiskom, došao sam u bolnicu na ispitivanja i za dva do tri dana izlazim. Nemam moždani udar, hvala Bogu, niti je sumnja na to bio razlog mog dolaska u bolnicu - rekao je Lale.

