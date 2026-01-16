Slušaj vest

Pevačica Edita Aradinović (32) je trudna, kako saznaje Kurir.

Pevačica je na početku trudnoće i čeka prvo dete sa emotivnim partnerom Nenadom Stevićem.

Kako saznajemo, Edita je u trećem mesecu trudnoće i uživa pored svog partnera kojeg je do sada krila od očiju javnosti.

1/8 Vidi galeriju Edita Aradinović Foto: Printscreen/Instagrtam, Boba NIkolić, Boba Nikolić

Ona se trenutno sa njim nalazi u Dubaiju i veoma je aktivna i srećna trudnica.

Pokazala dečka

Podsetimo, Edita se sa novim partnerom prvi put u javnosti pojavila 7. novembra 2025. godine, na koncertu Emine Jahović u Sava Centru.

- Kao što možete da vidite, kraj mene je... Rekla sam - kad bude bilo vredno pomena, ja ću pričati, pokazati ga! Ne krijem - rekla je Edita uzbuđeno tom prilikom.

1/11 Vidi galeriju Edita je na sebi imala ultra kratku haljinicu od štrasa sa prorezom ispred koji jedva prekriva njene grudi, dok je na nogama imala sandale koje se pertlaju preko celih butina u istoj crvenoj boji kao haljina Foto: Boba Nikolić, Kurir Stars/Aleksandar Panić

Kurir.rs