Slušaj vest

Pevačica Tina Amore ponovo je zapalila društvene mreže, a njen najnoviji snimak sa Instagrama izazvao je pravu lavinu komentara.

Naime, Tina je na svom profilu podelila video snimljen u njenom stanu, na kojem đuska uz pesmu Bake Praseta „Betmen“, a u prvom planu bio je njen izvajani struk koji je ostavio sve bez daha.

1/5 Vidi galeriju Tina Amore Foto: Printskrin Instagram tina__amore

Na sebi je imala malu majicu pripijenu uz telo, koju je skupila tek toliko da joj pokrije grudi, dok je kombinaciju upotpunila sivim farmerkama. Ponosno je pokazala ravan stomak i trbušnjake koji su se jasno pokazali, a mnogi su se složili da takav struk nema nijedna pevačica na domaćoj estradi. Nije ni čudo što Tina Amore važi za jednu od najzgodnijih pevačica, a ovaj snimak to samo potvrđuje.

Među prvima koji su reagovali u komentarima bio je nekadašnji rijaliti učesnik Stefan Karić, koji je ispod videa kratko napisao: „Ko je ovo?“. Tina mu nije ostala dužna, pa je odgovorila: „Na koga ti liči?“

1/9 Vidi galeriju Tina Amore Foto: Darko Veljović / Tina Amore

Karić se potom šaljivo nadovezao komentarom: „Sandra Afrika“, na šta mu je Tina uzvratila: „Ona je plava.“

U celu priču ubrzo se uključio i Bane Opačić, koji je kratko poručio: „Ona je šampion“. Sa tim se složio i Stefan Karić, dok je Tina misteriozno odgovorila samo jednom rečju: „Uskoro.“