PEVAČICA SE UVIJALA ISPRED KAMERA, OVAJ POZNATI MUŠKARAC ODMAH REAGOVAO! Pokazala trbušnjake i mali struk: Usijale se mreže
Pevačica Tina Amore ponovo je zapalila društvene mreže, a njen najnoviji snimak sa Instagrama izazvao je pravu lavinu komentara.
Naime, Tina je na svom profilu podelila video snimljen u njenom stanu, na kojem đuska uz pesmu Bake Praseta „Betmen“, a u prvom planu bio je njen izvajani struk koji je ostavio sve bez daha.
Na sebi je imala malu majicu pripijenu uz telo, koju je skupila tek toliko da joj pokrije grudi, dok je kombinaciju upotpunila sivim farmerkama. Ponosno je pokazala ravan stomak i trbušnjake koji su se jasno pokazali, a mnogi su se složili da takav struk nema nijedna pevačica na domaćoj estradi. Nije ni čudo što Tina Amore važi za jednu od najzgodnijih pevačica, a ovaj snimak to samo potvrđuje.
Među prvima koji su reagovali u komentarima bio je nekadašnji rijaliti učesnik Stefan Karić, koji je ispod videa kratko napisao: „Ko je ovo?“. Tina mu nije ostala dužna, pa je odgovorila: „Na koga ti liči?“
Karić se potom šaljivo nadovezao komentarom: „Sandra Afrika“, na šta mu je Tina uzvratila: „Ona je plava.“
U celu priču ubrzo se uključio i Bane Opačić, koji je kratko poručio: „Ona je šampion“. Sa tim se složio i Stefan Karić, dok je Tina misteriozno odgovorila samo jednom rečju: „Uskoro.“