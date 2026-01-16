(FOTO) PRVE SLIKE TRUDNE EDITE ARADINOVIĆ! Pevačica uživa u drugom stanju daleko od Srbije, pokazala trudnički stomak - Evo kako izgleda!
Pevačica Edita Aradinović (32) je u drugom stanju, saznaje Kurir.
Pevačica je na početku trudnoće i čeka prvo dete sa emotivnim partnerom Nenadom Stevićem, a sa njim trenutno boravi u Dubaiju i uživa u trudničkim danima.
Ona je sa egzotične destinacije bjavila niz fotografija u bikiniju, te pokazala da i dalje izgleda besprekorno, bez trunke viška kilograma, a trudnički stomak se tek naslućuje.
Ona je fotografisala i trudnički stomak u krupnom kadru, te time pokazala da ponosno iznosi trudnoću koja joj ako je suditi po društvenim mrežama, izuzetno prija.
Pokazala dečka
Podsetimo, Edita se sa novim partnerom prvi put u javnosti pojavila 7. novembra 2025. godine, na koncertu Emine Jahović u Sava Centru.
- Kao što možete da vidite, kraj mene je... Rekla sam - kad bude bilo vredno pomena, ja ću pričati, pokazati ga! Ne krijem - rekla je Edita uzbuđeno tom prilikom.
Kurir.rs