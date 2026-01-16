Slušaj vest

Pevačica Edita Aradinović (32) je u drugom stanju, saznaje Kurir.

Pevačica je na početku trudnoće i čeka prvo dete sa emotivnim partnerom Nenadom Stevićem, a sa njim trenutno boravi u Dubaiju i uživa u trudničkim danima.

Ovako izgleda trudna Edita Aradinović Foto: Printscreen Instagram

 Ona je sa egzotične destinacije bjavila niz fotografija u bikiniju, te pokazala da i dalje izgleda besprekorno, bez trunke viška kilograma, a trudnički stomak se tek naslućuje.

Ona je fotografisala i trudnički stomak u krupnom kadru, te time pokazala da ponosno iznosi trudnoću koja joj ako je suditi po društvenim mrežama, izuzetno prija.

Pokazala dečka

Podsetimo, Edita se sa novim partnerom prvi put u javnosti pojavila 7. novembra 2025. godine, na koncertu Emine Jahović u Sava Centru.

- Kao što možete da vidite, kraj mene je... Rekla sam - kad bude bilo vredno pomena, ja ću pričati, pokazati ga! Ne krijem - rekla je Edita uzbuđeno tom prilikom.

Edita je na sebi imala ultra kratku haljinicu od štrasa sa prorezom ispred koji jedva prekriva njene grudi, dok je na nogama imala sandale koje se pertlaju preko celih butina u istoj crvenoj boji kao haljina Foto: Boba Nikolić, Kurir Stars/Aleksandar Panić

Kurir.rs

Ne propustiteStarsEDITA ARADINOVIĆ TRUDNA! Pevačica i njen partner presrećni - Stiže prinova!
Edita Aradinović
StarsDOK U SRBIJI VEJE SNEG, ONA POZIRA POLUGOLA NA PLAŽI: Pevačica slikama iz Dubaija digla buru na mrežama (FOTO)
Edita Aradinović
Stars"PRAVDA ZA CELULIT" Edita Aradinović u minijaturnom bikiniju pokazala sve nesavršenosti, pevačica uradila ono što bi retko ko smeo (FOTO)
Edita Aradinović.jpg
StarsNAKON LOŠE SEZONE U CRNOJ GORI, PEVAČI RAZMIŠLJAJU DA NE NASTUPAJU VIŠE TAMO: Ona prva odlučila: Ne bih da idem nesrećna...
Edita Aradinović
Stars"U JEDNOM TRENUTKU SAM SHVATILA DA SAM PAĆENICA" Edita o ljubavi i svim greškama, ovo sebi više nikada neće dozvoliti: Ne radi me mir...
shutterstock_1610057476 copy.jpg

Saša Matić i Edita Aradinović na spektaklu u Novom Sadu Izvor: Live production