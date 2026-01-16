Slušaj vest

Pevačica Edita Aradinović (32) je u drugom stanju, saznaje Kurir.

Pevačica je na početku trudnoće i čeka prvo dete sa emotivnim partnerom Nenadom Stevićem, a sa njim trenutno boravi u Dubaiju i uživa u trudničkim danima.

Na koncertu Emine Jahović koji je nedavno održala u Beogradu jedna od glavnih zvezda večeri bila je upravo Edita, koja se pojavila u pratnji svog partnera, koji se tada prvi put sa njom pojavio u javnosti.

1/11 Vidi galeriju Edita je na sebi imala ultra kratku haljinicu od štrasa sa prorezom ispred koji jedva prekriva njene grudi, dok je na nogama imala sandale koje se pertlaju preko celih butina u istoj crvenoj boji kao haljina Foto: Boba Nikolić, Kurir Stars/Aleksandar Panić

Pevačica je sve ostavila u šoku stajlingom noseći na sebi ultra kratku haljinicu, a još veće iznenađenje bilo je njeno društvo odnosno njen partner kojeg je pokazala po prvi put u javnosti.

- Kao što možete da vidite, kraj mene je... Rekla sam - kad bude bilo vredno pomena, ja ću pričati, pokazati ga! Ne krijem - rekla je Edita.

Ko je Nenad Stević?

Nenad Stević je bio meta pokušaja ubistva i akter jedne od najtragičnijih priča strana crne hronike u Novom Sadu, ta tragična priča i dalje nije dobila sudski epilog. Pre devet godina ubijena je njegova verenica iako je meta bio on, zbog čega je on promenio život iz korena i posvetio se porodici i zdravom životu.

Nenad Stević je inače, godinu dana nakon što je devojka ubijena, 2017. godine uhapšen zbog sumnje da je pokušao da otme Gorana Cvijetića koji je bio osumnjičen za ubistvo njegove bivše verenice.

1/4 Vidi galeriju Edita Aradinović sa dečkom Foto: Printscreen/Instagrtam, Printscreen TikTok, Boba Nikolić

Osumnjičenima Nenadu Steviću i Božidaru Bosniću tada je određen pritvor do 30 dana, a u ovoj akciji uhapšena je i žrtva Goran Cvijetić. Suđenje u ovom postupku je i dalje u toku.

Nezvanično, kako se sumnja, Stević je nakon ubistva njegove devojke sam poveo istragu o ubistvu i mogućem nalogodavcu, a posumnjao je da Cvijetić ima veze s tim, pa su se odlučili da ga otmu i ispitaju.

Inače, Edita je objavila i prve fotografije koje pokazuju kako pevačici stoji blagosloveno stanje.

1/8 Vidi galeriju Ovako izgleda trudna Edita Aradinović Foto: Printscreen Instagram

Kurir.rs

Edita pokazala dečka: