Slušaj vest

Nakon što je objavljena vest da je Edita Aradinović u drugom stanju, oglasila se i njena sestra Indi Aradinović.

Domaći mediji su stupili u kontakt sa budućom tetkom, koja se zahvalila na čestitkama ali i rekla da ne može da priča ništa više, dok se njena sestra ne oglasi.

- Hvala vam! Kako ste saznali? Nazovite me malo kasnije, molim vas, u poslu sam nekom sada - rekla je Indi, a nakon što su je opet pozvali , Indi je ostala suzdržana.

- Zaista ne mogu da komentarišem nešto što se tiče Editinog života, to je njen privatni život i njena stvar. Naravno da je lepa vest, ali morate da me razumete, kada ona prva bude istupila s tim, ona mene možete nazavati. Hvala na razumevanju - poručila je Indi za Telegraf.rs.

1/4 Vidi galeriju Edita Aradinović sa dečkom Foto: Printscreen/Instagrtam, Printscreen TikTok, Boba Nikolić

Pevačica je na početku trudnoće i čeka prvo dete sa emotivnim partnerom Nenadom Stevićem.

Kako saznajemo, Edita je u trećem mesecu trudnoće i uživa pored svog partnera kojeg je do sada krila od očiju javnosti.

Ona se trenutno sa njim nalazi u Dubaiju i veoma je aktivna i srećna trudnica.