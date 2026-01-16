Slušaj vest

Pevačica Edita Aradinović (32) je u drugom stanju. Ona je u trećem mesecu trudnoće, a kako tvrde mediji, a uskoro će sa dečkom Nenadom napraviti i venčanje, a planiraju da proslava bude intimna i u krugu najbližih.

Ona je trenutno u Dubaiju, gde sa partnerom uživa punim plućima. Odatle je objavila i prve fotografije i pokazala kako protiču prvi trudnički dani.

1/8 Vidi galeriju Ovako izgleda trudna Edita Aradinović Foto: Printscreen Instagram

Tajno venčanje

Kako pišu mediji, Edita i Nenad planiraju tajno venčanje, koje će biti intimno, samo za porodicu i najbliže prijatelje i saradnike, što je njena želja.

Venčanje će obaviti u Srbiji, ali će detalje pokušavati da zadrže u strogoj tajnosti.

Ovako je Edita nedavno pričala o venčanju

Naime, ona je otkrila da ne misli da je papir bitan za srećan brak, kao i da je važno sa kime se i kako slažete u četiri zida i koliko ljubavi postoji.

- Ljubav jeste zaslužna za to što sijam, a što se tiče udaje, ja sam malo delulu, jedan dan pričam jednom, a drugi drugo. Ne zato što sam nešto razočarana, nego nekako smatram da može i bez toga da se voli i da ljubav postoji bez braka - rekla je za Blic i dodala:

1/11 Vidi galeriju Edita je na sebi imala ultra kratku haljinicu od štrasa sa prorezom ispred koji jedva prekriva njene grudi, dok je na nogama imala sandale koje se pertlaju preko celih butina u istoj crvenoj boji kao haljina Foto: Boba Nikolić, Kurir Stars/Aleksandar Panić

- Meni bi bilo stresno i da napravim venčanje. Imam mnogo familije, pa da ne zaboravim nešto. Ja verujem da papir znači u tom nekom smislu da si se prema nekome obavezao, ali sve zavisi od osobe do osobe. Sve zavisi na kraju sa kime živiš i sa kakvim si partnerom. Ja sam bila svesna toga da će javnost u nekom trenutku da sazna ko je meni dečko, nisam htela da se to krije. Pojavili smo se normalno, ali ne planiram da se pojavljujem sa njim stalno i svuda.

- Sreća je tu u nekoj našoj oazi, i nemam nameru da ga svuda vučem sa sobom. Napokon svakako da neko nešto istinito plasira oko nas.

Inače, Edita je javnosti predstavila partnera nedavno, kada su zajedno došli na koncert Emine Jahović.

Kurir.rs/Telegraf

