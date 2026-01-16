Slušaj vest

Kako je saznao Kurir, pevačica Edita Aradinović u drugom je stanju.

Ona je trenutno u Dubaiju sa partnerom Nenadom, gde uživa u trudničkim danima.

Ovako izgleda trudna Edita Aradinović Foto: Printscreen Instagram

Ona se sada za Kurir oglasila i potvrdila naša saznanja:

- Da, jeste, trudna sam, samo još uvek nije momenat da se radujem, dok ne saznam da je sve ok sa bebom. Iz tog razloga ne bih detaljisala, nadam se da će biti sve dobro, pa da možemo lepo da pričamo o tome - rekla nam je Edita.

Pokazala dečka

Podsetimo, Edita se sa novim partnerom prvi put u javnosti pojavila 7. novembra 2025. godine, na koncertu Emine Jahović u Sava Centru.

Edita je na sebi imala ultra kratku haljinicu od štrasa sa prorezom ispred koji jedva prekriva njene grudi, dok je na nogama imala sandale koje se pertlaju preko celih butina u istoj crvenoj boji kao haljina Foto: Boba Nikolić, Kurir Stars/Aleksandar Panić

- Kao što možete da vidite, kraj mene je... Rekla sam - kad bude bilo vredno pomena, ja ću pričati, pokazati ga! Ne krijem - rekla je Edita uzbuđeno tom prilikom.

Tajno venčanje

Kako pišu mediji, Edita i Nenad planiraju tajno venčanje, koje će biti intimno, samo za porodicu i najbliže prijatelje i saradnike, što je njena želja.

Venčanje će obaviti u Srbiji, ali će detalje pokušavati da zadrže u strogoj tajnosti.

Kurir.rs

