Aleksandar Kos oglasio se u emisiji Puls Srbije na Kurir televiziji, gde je otkrio sve o jučerašnjoj drami ispred stana Čedomira Jovanovića kada su došli izvršitelji da ga isele iz stana.

- Ja bih se zahvalio svima koji su pozvali Čedu za izjavu, a svi koji su nagađali i pisali ne znam šta da kažem, verovatno im je do klika. Juče ništa nije bilo spektakularno.

Pojavili su se advokati, policajci, samo mogu da kažem kad se dešavala drama, rekli su da sam ja nezakonito u tom stanu, ne znam šta da kažem uopšte šta je tu senzacija ? - rekao je Aca pa nastavio:

- Ja u tom trenutku kad se dešavala drama nisam ni bio u stanu vozio sam najmanju ćerku u školu. Čeda je rekao i ispričao šta je imao. Ostalim stvarima će se baviti istintucije. Ne bih se ja bavio time.

Čeda poštuje zakon kao i uvek, a ono što ja mogu da kažem je da su svi prevarani. Sinoć je Čeda radio celu noć jer su mu oduzeli dan, a on je čovek koji radi van granice Srbije.

O otkrivanju indetiteta

Aca Kos je na svom Instagramu najavio i da će otkriti sve o tome ko je kriv za jučerašnju dramu ispred stana, a to je ponovio i u emisiji.

- Pratite moj profil jer ga trenutno prati 18miliona. Od ponedeljka će izaći sve informacije, detaljno. Ja se svojih prijatelja ne odričem i zamolio bih sve da ostave Čedu i Jelenu na miru - rekao je Kos u emisiji Puls Srbije, na Kurir televiziji.

