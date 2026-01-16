Slušaj vest

Od kada su društvene mreže preuzele primat među mladima, dešava se trend da neke pesme dožive "drugu mladost".

Veliki broj pesama koje su naši pevači izveli pre 20 i 30 godina vratile su se među mlade, a može se reći da je miljenica mlađe publike Viki Miljković.

Nedavno su upravo mladi na mrežama osmislili novu koreografiju za njenu pesmu “Crno na belo” koja je bila pravi hit na svim mrežama.

Sada se vratila i pesma “Narukvice” koju je Viki snimila 2003. godine, a koja je i tada bila veliki hit na svim merdijanima.

Pesma Viki Miljkovic hit na TikToku Izvor: Titkok

Iako je pesma pre dve decenije važila za jedan od najvećih tadašnjih klupskih hitova, nova grneracija se veseli uz nju kao da je nedavno objavljena.

Trend je započeo na TikToku, gde su kreatori počeli da koriste delove pesme u plesnim izazovima, a ubrzo se ovaj trend proširio i na ostalim mrežama.

Viki Miljković
Viki Miljković Foto: Privatna arhiva/Viki Miljković

Ovo je još samo jedan dokaz da kvalitetne pesme nađu put do publike i do svih generacija, pa i generacije Z (zed) koja sada najviše koristi društvene mreže.

