Indi Aradinović sa velikom radošću reagovala je na vest da je njena rođena sestra, takođe pevačica, Edita Aradinović, u drugom stanju. Iako se vest brzo proširila i izazvala brojne reakcije javnosti, Indi je poručila da veruje da ovakve informacije treba deliti u pravom trenutku i na način koji budućoj majci najviše odgovara.

Kako ističe, trudnoća njene sestre u njoj budi snažne emocije, ali smatra da je važno da se sačuva mir i privatnost u ovom, za Editu, posebnom periodu.

-Od srca mi je drago što je moja sestra trudna i ta vest u meni budi veliku radost i ljubav. Ipak, verujem da je važno da se sačeka, da se sve desi u miru, sigurnosti i u pravom trenutku za nju. Nekada je najbolje u odgovarajućoj situaciji objaviti ovakvu vest, ali to je sve na njoj, a ne na meni. Ja sam svakako srećna i želim svojoj sestri sve najbolje - rekla je Indi za Kurir.

Indi je dodala da je Edita trenutno fokusirana na sebe, zdravlje i nove životne obaveze, te da porodica ima punu podršku i razumevanje za njenu odluku da trudnoću ne eksponira javno. Kako kaže, porodica Aradinović oduvek je bila veoma povezana, a ovaj lep događaj dodatno ih je zbližio.

Podsetimo, sestre Aradinović godinama su prisutne na muzičkoj sceni i važe za jedne od najtalentovanijih pevačica na domaćoj estradi. Iako su u prošlosti prolazile kroz različite faze odnosa, danas ističu da su porodica i međusobna podrška iznad svega.

Vest o Editinoj trudnoći obradovala je i brojne fanove, koji su putem društvenih mreža uputili čestitke i lepe želje. Ipak, kako poručuje Indi, najvažnije je da buduća mama ima mir i prostor da u ovom periodu uživa daleko od pritiska javnosti. Jedno je sigurno: podrška porodice i bliskih ljudi joj u ovom trenutku znači najviše.

