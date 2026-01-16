SKANDAL SE NASTAVLJA! Nikolija i Relja ne prestaju da šokiraju javnost: Nakon spekulacije o prevari, otpraćivanja i odlasku iz zemlje pevačica OVO uradila!
Pevačica Nikolija Jovanović i njen partner i kolega Relja Popović napravili su veliku pometnju u javnosti zbog njegove navodne prevare, kada ga je ona prvo otpratila sa Instagrama, a potom i otputovala van zemlje bez njega.
Međutim, sada je čitava drama dobila novi epilog, jer je Nikolija ponovo zapratila Relju na Instagramu.
Nikolija je, naime, najpre prestala da prati profil Relje Popovića, sa kojim je u vanbračnoj zajednici od 2014. godine i sa kojim je dobila dve ćerke, a kada se sve saznalo, ona ga je ponovo zapratila.
Fanovi šokirani potezom Nikolije
Njihove fanove iznenadila činjenica da je Nikolija sa instagrama otpratila Relju.
- Ljudi, Nikolija je stvarno otpratila Relju sa Instagrama, glasio je jedan komentar na "X"mreži koji je pokrenuo lavinu komentara njihovih fanova.
Inače, Vesna Zmijanac je nedavno prokomentarisala priče da je Relja prevario njenu ćerku Nikoliju.
- Relja varao Nikoliju? Ma, nema od toga ništa. On voli ženu i decu više od svega. Takve izlete nikad ne bi napravio, sve da je Sindi Kraford! To nema veze sa istinom, dokaza nema - rekla je Vesna Zmijanac i dodala da želi da njih dvoje odu iz Srbije.
Kurir.rs
Relja i Nikolija: