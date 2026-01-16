Slušaj vest

Međutim, sada je čitava drama dobila novi epilog, jer je Nikolija ponovo zapratila Relju na Instagramu.

Nikolija Jovanović Foto: Printscreen Instagram

Nikolija je, naime, najpre prestala da prati profil Relje Popovića, sa kojim je u vanbračnoj zajednici od 2014. godine i sa kojim je dobila dve ćerke, a kada se sve saznalo, ona ga je ponovo zapratila.

Fanovi šokirani potezom Nikolije

Njihove fanove iznenadila činjenica da je Nikolija sa instagrama otpratila Relju.

- Ljudi, Nikolija je stvarno otpratila Relju sa Instagrama, glasio je jedan komentar na "X"mreži koji je pokrenuo lavinu komentara njihovih fanova.

Inače, Vesna Zmijanac je nedavno prokomentarisala priče da je Relja prevario njenu ćerku Nikoliju.

- Relja varao Nikoliju? Ma, nema od toga ništa. On voli ženu i decu više od svega. Takve izlete nikad ne bi napravio, sve da je Sindi Kraford! To nema veze sa istinom, dokaza nema - rekla je Vesna Zmijanac i dodala da želi da njih dvoje odu iz Srbije.

Kurir.rs

Relja i Nikolija: