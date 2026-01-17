Slušaj vest

Bivša učesnica rijalitija "Elita 8" Ivana Ilić iznela je ozbiljne optužbe na račun jednog luksuznog frizerskog salona u samom centru Beograda, tvrdeći da joj je nakon tretmana keratinom kosa trajno oštećena, a koža glave ozbiljno povređena.

Kako navodi, u salon je došla zbog zakazanog tretmana keratinom, očekujući vrhunsku uslugu s obzirom na cenu i snažnu promociju salona na društvenim mrežama.

- Salon se intenzivno reklamira i ima veliki broj pratilaca, zbog čega sam očekivala profesionalnost. Međutim, po dolasku sam zatekla spuštene roletne, tako da se spolja nije moglo ni naslutiti da se radi o salonu - ispričala je Ivana.

Prema njenim rečima, tretman joj je urađen i uredno naplaćen, ali fiskalni račun nije dobila. Prvi simptomi pojavili su se ubrzo nakon izlaska iz salona.

Nezadovoljna

1/3 Vidi galeriju Ivana Ilić u problemu Foto: Printscreen/Instagram

Problemi posle tretmana

-Već na putu kući počela sam da osećam jak svrab i peckanje po glavi. Kada sam kasnije oprala kosu, bila sam šokirana onim što sam videla. Kosa mi je bila spaljena, a na temenu su se pojavile kraste i otvorene rane od hemikalija koje su korišćene, iako su mi predstavljene kao „premium“- tvrdi Ilićeva.

Dodaje da je više puta pokušala da stupi u kontakt sa frizerkom, ali bezuspešno.

-Zvala sam je bezbroj puta, ali se nije javljala. Nakon toga sam počela da istražujem i saznala da nisam jedina koja je imala ovakvo iskustvo - rekla je Ivana, navodeći da je, prema njenim saznanjima, frizerka ranije imala problema sa zakonom zbog poreskih nepravilnosti.

Kipti od besa

Stanje njene kose se, kako kaže, vremenom dodatno pogoršavalo, zbog čega je bila primorana da koristi medicinske kreme za saniranje oštećenja kože glave.

-Kosa mi je i dalje u jako lošem stanju. Bila sam prinuđena da reagujem javno, jer nisam imala drugi način da upozorim druge žene – istakla je.

Ivana je potom snimila video-snimak u kojem je iznela svoje iskustvo i objavila ga na društvenim mrežama. Video je za kratko vreme postao viralan.

-Javilo mi se više od 200 žena koje su imale gotovo identična iskustva i koje, kao i ja, nikada nisu dobile odgovor niti objašnjenje. Broj poruka i komentara i dalje raste - navela je ona.

Kako kaže, njen cilj nije bio senzacionalizam, već upozorenje.

-Smatrala sam da je važno da se oglasim kako bih pomogla devojkama koje su planirale da odu u taj salon i da se vidi razmera štete koju je ta osoba nanela velikom broju žena - zaključila je Ivana, otkrivajući pritom i identitet frizerke koju smatra odgovornom za nastalu štetu.