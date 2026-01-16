Poginuo brat pevača iz Zvezde Granda

Slušaj vest

Fotograf i producent Kristijan Ljušev, poginuo je nakon pada u otvor za lift u stambenoj zgradi u izgradnji. Prema prvim informacijama, preminuo je nakon pada u otvor za lift u stambenoj zgradi u izgradnji.

Pevač Aleksandar Josifovski skrhan je bolom zbog gubitka prijatelja i saradnika, a od Kristijana se oprostio dirljivim i emotivnim rečima i stihovima:

„Duboko iz duše, eeeeh brate moj…

Samo da pokušam, možda će mi biti lakše,

na trenutak, da pišem, da pišem i da pišem…

da budemo bliži, bar ovako.

Koliko mogu da napišem o nama,

o našem drugarstvu…

Jednu sliku sam izabrao, eeeh… do ovoga smo došli,

da tražim sliku da te pozdravim na ovaj način?

a mogao sam milion naših da stavim.

A koliko smo zajedničkih trenutaka imali

za koje nema slika

oni će ostati urezani ovde,

u meni, brate moj…

Kris, bre brate…

Gde da pišem da bi video?

Gde?

Evo, ovde ću pisati,

bar malo da mi bude lakše dok pišem,

da podelim muku sa drugima,

možda će se smanjiti…

Neka ti je svetao put tamo,

kao što si i ovde svetleo.

Svi koji su te poznavali, znaju

kakva si ličnost bio, od druga do brata, brate moj.

Foto: Printscrean

Njegovi prijatelji i saradnici se opraštaju od njega na društvenim mrežama emotivnim rečima, pominjući ga kao ljubitelja kamere i svoje profesije.

Kako javljaju Super radio i OhridPres, povređeni muškarac je juče, oko 15 časova, dovezen u Specijalnu bolnicu za ortopediju i traumatologiju „Sveti Erazmo“ u Ohridu, gde je pokušana reanimacija, ali nažalost bezuspešna.

Ko je bio Kristijan Ljušev?

Kao autor i saradnik, producirao je video spotove za nekoliko poznatih muzičara, uključujući Aleksandra Josifoskog, Martina Mileskog, Vlatka Broza i bend Marama, kao i za mnoge druge umetnike.

Ljušev je bio vlasnik produkcijske kuće „Spanec“ i radio je na brojnim projektima, dokumentarnim emisijama, video klipovima i drugim materijalima.

Kristijan je bio deo nove generacije makedonskih kreativaca, prepoznatljiv po svom talentu, posvećenosti i autentičnom vizuelnom izrazu. Iza sebe je ostavio bogat profesionalni portfolio i brojne projekte koji su dosegli široku publiku. Radio je na reklamama, dokumentarcima i muzičkim spotovima, a bio je uključen i u međunarodne produkcije.