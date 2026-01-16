Slušaj vest

Pevač Nenad Manojlović imao je ozbiljan strah od nastupa u kafanama. Kako je otkrio, dobio je mnogo pretnji i batina tokom nastupa zbog čega se odao alkoholu.

Nenad navodi da je siguran da ne postoji marka pištolja koja nije bila repetirana na njegovo čelo.

- Ne sećam se koliko sam puta dobio po rebrima i po čelu i ne postoji nijedna marka pištolja koja nije bila repetirana u moje čelo dok sam pevao. Ne mogu ni da zamislim kako je to imati podršku. Generalno, nije bilo lako i radili smo u kafanama gde je bilo mnogo povratnika sa ratišta - rekao je pevač, a onda dodao da je to ambijent u kojem nikako nije voleo da radi.

"To je bio jedini način da ne umrem od straha"

- Ja sam se najviše plašio kafane i nastupa u kafani i zato sam počeo vrlo rano da pijem. Bio sam žestoki alkoholičar do pre nekih sedam, osam godina. To je bio jedini način da opstanem u kafani, a da ne umrem od straha - iskreno je rekao Nenad.

On kaže da se od opijata ne može videti ništa lepo i da niko ko je poročan nije uspeo u životu.

- Svim ljudima bih rekao da se sklone od bilo kakvih opijata jer ja ne znam nikoga ko je napravio neki veliki posao ili sačuvao neke pare, a da se pritom opijao. Svi su oni velika imena, ali ne mogu da kažu da su se skućili ili nešto veliko zaradili - rekao je on za Hype.

Oca sam video svega petnastak puta u životu

Nenad, inače polubrat pevačice Rade Manojlović, otkrio je da li viđa oca koji živi u porodičnoj kući u mestu Četereže.

- Ne, nismo u dobrim odnosima. Video sam svog oca svega 15ak puta u životu. Kada sam bio mali ostao sam sa majkom a njega sam viđao na raspustima i jednu godinu kada sam išao u školu tamo. Nije to ništa, i drugim ljudima se to dešava, jednostavno sam imao takvo detinjstvo to se kasnije odrazilo na to da nismo bliski. Odrazilo se i na moj odnos, nažalost, sa sestrama iako im želi svako dobro i sve najbolje. Volim ih ali ne viđamo se i ne družimo - rekao je za Blic tada.

