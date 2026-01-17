Slušaj vest

Milica Pavlović, ponovo je uspela da zapali društvene mreže i to ne samo u Srbiji i regionu, već, verovali ili ne, i u arapskom svetu. Fotografije sa njenog koncerta u Novom Sadu završile su na brojnim internet platformama na Bliskom istoku, gde su izazvale lavinu komentara i rasprava.

Marketinški trik

1/5 Vidi galeriju Milica Pavlović zna šta da uradi da skrene pažnju na svoj lik i delo Foto: Promo/Nikola Radišić, Marko Karović



U centru pažnje našla se odevna kombinacija koju je Milica nosila tokom nastupa - efektna haljina sa velikim izrazom, zbog kojih je u nekoliko navrata delovalo kao da je pevačica pokazala više nego što je uobičajeno za scensku garderobu.

Upravo ta „optička varka" izazvala je pometnju među korisnicima društvenih mreža, koji su masovno delili fotografije i snimke sa koncerta, uz komentare koji su se kretali od oduševljenja do šoka.

U žiži

Njena haljina bila je danima glavna tema domaćih medija, a spekulisalo se čak i da li pevačica ispod nje uopšte nosi veš. Sada se ta ista tema preselila i van granica Balkana, gde su korisnici iz arapskih zemalja sa nevericom komentarisali njen stajling, uz poređenja sa tamošnjim normama oblačenja i javnog nastupa.

I dok su jedni kritikovali smelu modnu kombinaciju, drugi su isticali da je reč o scenskom kostimu i umetničkom izrazu, te da Milica već godinama važi za pevačicu koja pomera granice kada su u pitanju nastupi, koreografija i vizuelni identitet.

Provocira ceo svet

1/5 Vidi galeriju Milica Pavlović skrenula pažnju na sebe Foto: Nikola Radišić, Nikola Radišić/Luka Stepanović/Benny take a moment/Mina Dišlenković/Live production



Povodom cele situacije oglasila se i sama Milica Pavlović, rešivši da stavi tačku na nagađanja i spekulacije. Na društvenim mrežama je prošle godine objasnila o čemu je zapravo reč:

-Haljina koja je napravila totalnu pometnju na društvenim mrežama. Naravno da sam imala bodi u boji kože ispod haljine, koju smo u toku izrade nazvali „optička varka"- napisala je prošlog leta Pavlovićeva.

Ume da skrene pažnju na sebe



Milica je i ranije isticala da veliku pažnju posvećuje svakom detalju svojih nastupa, od muzike i koreografije do kostima i scenografije.

Ovaj slučaj još jednom je potvrdio da Milica Pavlović ima status regionalne zvezde čiji se svaki potez pažljivo prati, ali i da domaća estrada sve češće privlači pažnju i publike van Balkana. Da li će se o njenim nastupima ubuduće još više govoriti i van Evrope- ostaje da se vidi, ali jedno je sigurno: Milica zna kako da privuče pažnju.