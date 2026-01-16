Slušaj vest

Estradni frizer Stevan Radivojević brine o izgledu brojnih javnih ličnosti, a sada izneo frapantne detalje o stanju kose srpskih pevačica. Naime, on tvrdi da svaka druga žena sa javne scene pati od ozbiljnog gubitka kose, a za sve krivi jedan trend koji je uzeo maha.

Stevan je podelio informacije koje su ostavile javnost bez teksta.

- Stigli smo do toga da svaka druga žena koja se bavi javnim poslom nema kosu — istakao je Radivojević u emisiji "Studio 7", naglašavajući da je situacija među damama sa estrade alarmantna.

Nadogradnje i "tagovanje"

Radivojević je kao glavne krivce za ovakvo stanje označio nestručne "nadograđivače" i agresivan marketing na društvenim mrežama. On objašnjava da mnogi saloni nude poznatim ličnostima besplatne usluge samo kako bi dobili reklamu i bili "tagovani" na Instagramu.

- Ja sam prva osoba koja nadograđuje kosu, ali onoj kojoj moraš ili onoj kojoj to zaista treba, a ne jer ti je dosadno - objasnio je frizer, dodajući da takve reklamne saradnje često dovode do katastrofalnih rezultata.

Skupi tretmani kao jedini spas

Nakon samo šest meseci konstantnih i neadekvatnih nadogradnji, mnoge poznate dame se suočavaju sa realnošću - postaju stvarno ćelave. Tek tada počinje prava borba za oporavak, koja podrazumeva ogromne troškove i dugotrajne procese.

- Onda vas zovu i mole... Moraju da piju kolagen, tablete za rast kose i idu na najskuplje tretmane. Na kraju ispadne mnogo veća dara nego mera - zaključio je Stevan Radivojević.

Kurir.rs

