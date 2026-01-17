Slušaj vest

Da estrada odavno nije samo pesma, igra i dobra zabava, svedoči sve veći broj nemilih incidenata na nastupima domaćih izvođača. Umesto aplauza i podrške, pojedini pevači i pevačice suočavaju se sa uvredama, fizičkim napadima i opasnim predmetima koji lete iz publike.

Poslednji u nizu takvih događaja ponovo je otvorio pitanje bezbednosti izvođača, ali i kulture ponašanja na javnim manifestacijama.

Nedavni incident na dočeku pravoslavne Nove godine, kada je pevačica Ana Bekuta gađana ledenicama i grudvama tokom nastupa, izazvao je burne reakcije javnosti i skrenuo pažnju na problem nasilja na muzičkim događajima. Međutim, ona nije jedina koja je doživela ovakvo iskustvo.

Doživela neprijatnost

Svašta trpe

Na meti publike našla se i Anđela Ignjatović Breskvica. Tokom jednog nastupa, ka njoj su poleteli drvo i ručni sat, koji su je pogodili direktno u glavu. Srećom, pevačica nije zadobila povrede. Uprkos šoku, Breskvica je odlučila da ne prekida program, već je nastavila da peva kao da se ništa nije dogodilo.

Osetila na svojoj koži neprijatnost

Sličan incident doživela je i Ema Radujko. Dok je nastupala na bini, nepoznati pojedinci iz publike gađali su je limenkama i flašama. Ovaj potez ju je vidno iznervirao, pa se u jednom trenutku direktno obratila publici.

Bila izviždana

Neprijatno iskustvo imala je i Senida Hajdarpašić tokom jednog festivala u Beogradu. Nju su, kao i pojedine kolege, gađali flašama, ali su joj iz publike upućivane i uvrede, uz zahteve da što pre napusti binu. Nakon što joj je situacija „prekipela“, Senida se obratila momku koji ju je gađao flašicom.

-Imaš mišiće? Nemaš, znam da nemaš. Imaš ovo- rekla je pevačica, pokazavši srednji prst, nakon čega je nastavila nastup.

Suprostavila se napadu

I Teodora Džehverović suočila se sa sličnim incidentom. Dok je izvodila pesmu i igrala na bini, ka njoj je poletela staklena čaša puna piva. Iako je izbegla povredu, pevačica je odmah prekinula nastup i vidno uznemirena se obratila publici.

- Ko je ovo uradio? Ko? Na šta vam liči ovo? Koja je fora, ne razumem? Bacanje flaša i čaša, nismo zato ovde - poručila je Teodora preko mikrofona.

Džala Brat i Buba Koreli doživeli su neprijatnost na nastupu kada ih je publika gađala ledom. Incident se desio prošle godine u Crnoj Gori.

U početku je sve bilo u redu, međutim, u jednom trenutku neko iz publike počeo je da gađa Džalu ledom, što je repera razbesnelo, pa je zaustavio muziku, a onda se obratio dečku iz publike.

- Stani, stani. Mangupe, taj tu, je li, bolan, šta se praviš lud, šta to radiš? Gađaš me ledom - besno je govorio Džala, a publika je zanemela.

I njih nisu zaobišli nemili događaji

Ovo su samo primeri događaja koji pokreću pitanje bezbednosti izvođača, ali i odgovornosti organizatora, obezbeđenja i publike. Dok se nasilje sa bine ne sankcioniše ozbiljnije, čini se da će pevači i pevačice i dalje, umesto samo muzike, morati da se bore i za sopstvenu sigurnost.