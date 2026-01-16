Slušaj vest

Bivši voditelj Granda Goran Čomor, otkrio je neka svoja iskustva sa posla kao i kakve je sve ljude upoznao. On je govorio i o Jadranki Barjaktarović, te je naveo da nikada ne bi bila deo Granda da je on mogao da odlučuje o tome.

Goran Čomor je napravio razliku između "stare garde" i nove generacije mladih pevača koji grade karijere.

"Stariji su profesionalci"

- Kad sam počinjao, a to je bilo još u vreme Jugoslavije, televizija je mnogo značila. Pevači su se utrkivali i pokazivali dužno poštovanje prema tom mediju. Ali, kada su dobili veliki prostor, sve se promenilo – rekao je Goran Čomor i pojasnio:

- Od ovih starijih nikada nećete doživeti neke stvari, bar nisam, jer su oni ozbiljni profesionalci. Oni znaju šta televizija donosi. Mladi misle da su bogom dani, ali sve će to doći na naplatu - rekao je nekadašnji voditelj te izgovorio utiske o pojedinim pevačima.

Goran Čomor Foto: Printscreen Instagram

Između ostalog, osvrnuo se i na Jadranku Barjaktarović koja se proslavila učešćem u drugoj sezoni "Zvezda Granda". Jadranka je u pomenutom takmičenju zauzela 3. mesto a on je sada izneo mišljenje o njoj.

- Da sam mogao da je zabranim, ona nikada ne bi ni došla u Grand - poručio je bez ustručavanja, a onda nastavio:

"Trče ispred rude"

- Mladost-ludost. Ovi mladi trče ispred rude, a ona se vrlo pokajala. Ovde je napravila posao, ovde je živela, imala je stan koji je iznajmljivala. E, sad peva u krugu Crne Gore i nije to više ta popularnost. Sama je sebe udarila u glavu - zaključio je on u podkastu "Pričaonica".

Foto: Kurir Televizija

Nakon što je napustio Grand 2023. godine, voditelj se skroz transformisao. Najveća promena je kosa koja mu je porasla nakon transplantacije.

Naime, Goran je sada pozirao u lila košulji, sa naočarima na licu, a osmeh nije skidao sa lica, a i kosa mu je nakon transplatacije vidno porasla, pustio je i bradu, te su odmah usledili lajkovi, a među njima je bio i lajk voditeljke Dragane Katić, koja još uvek radi u Grandu.

