Anđela Ignjatović Breskvica privlači veliku pažnju svojim objavama na društvenim mrežama.

Jedna od njih je nastala jutros, pošto je Breskvica podelila fotografiju iz svog doma.

Ona je slikala svoje ljubimce "pročitavši" između redova njihove misli, te da su pas i mačka napravili haos dok je ona spavala.

Anđela Ignjatović Breskvica
Anđela Ignjatović Breskvica Foto: Printscreen Instagram

Na svom storiju Breskvica je objavila sliku svojih ljubimaca koji je pokunjeno gledaju dok je u opisu napisala:

- Dobro jutro. U dnevnoj te čeka haos, da počistiš što smo preko noći napravili.

Inače, u jednom momentu, s obzirom na to da udomljava pse, Breskvica je u svom domu imala više od 15 pasa!

Kurir.rs

