Anđela Ignjatović Breskvica uslikala je prizor koji ju je dočekao u svom domu čim se probudila
"DOBRO JUTRO, ČEKA TE HAOS..." Breskvica probudila i u kući zatekla ovaj prizor, pa sve podelila
Anđela Ignjatović Breskvica privlači veliku pažnju svojim objavama na društvenim mrežama.
Jedna od njih je nastala jutros, pošto je Breskvica podelila fotografiju iz svog doma.
Ona je slikala svoje ljubimce "pročitavši" između redova njihove misli, te da su pas i mačka napravili haos dok je ona spavala.
Anđela Ignjatović Breskvica Foto: Printscreen Instagram
Na svom storiju Breskvica je objavila sliku svojih ljubimaca koji je pokunjeno gledaju dok je u opisu napisala:
- Dobro jutro. U dnevnoj te čeka haos, da počistiš što smo preko noći napravili.
Inače, u jednom momentu, s obzirom na to da udomljava pse, Breskvica je u svom domu imala više od 15 pasa!
