Hrvatska Dora 2026, nacionalni izbor za predstavnika na Evroviziji, biće održana u februaru, a tačan datum tek treba da bude objavljen. Međutim, ni ovo takmičenje kod komšija nije moglo da prođe bez toga da i Srbija umeša svoje prste.

I gle čuda, dve pesme koje pevaju hrvatski izvođači, ali potpisuju autori iz Srbije, najslušanije su na svim muzičkim platformama, pa su samim tim i najveći favoriti za Doru 2026.

Pevačica Zorja Pajić, koja se proslavila učešćem u "Zvezdama Granda", a potom dva puta učestvovala na Pesmi za Evroviziju u Beogradu, sada se potpisuje kao autor jedne od najistaknutijih numera na Dori 2026.

Zajedno sa suprugom Lazarom radila je muziku za pesmu "Andromeda", koju izvodi grupa Lelek, jedan od favorita ovogodišnje Dore. Takođe, ona je otpevala i prateće vokale na studijskoj verziji numere.

Ovo je prilika da umetnica iz Srbije svojim autorskim radom doprinese pesmi koja bi mogla predstavljati Hrvatsku na Evroviziji 2026. u maju u Beču.

Druga pesma koja je jedna od dve najzapaženijih na Dori takođe je delo srpskog muzičara. Kompozicija "My Mind" nastala je u saradnji sa slovenačkim producentom Džerijem (Jernej Drnovšek) kao odgovor na ličnu dilemu - otići u svet ili pokušati promeniti zvuk, dok je na aranžmanu radio i srpski muzičar i kompozitor Mihajlo Đorović, poznatiji pod imenom Summer Deaths, jedan od idejnih tvoraca grupe Zicer Inc.

Podsetimo, Zorja je 2022. godine prvi put pokušala da se domogne Evrovizije, kada je učestvovala na nacionalnom izboru Pesma za Evroviziju s pesmom "Zorja". Tada je zauzela treće mesto. Drugi put je učestvovala dve godine kasnije s numerom "Lik u ogledalu", kada je ponovila plasman iz 2022. godine.