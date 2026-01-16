Slušaj vest

Staniju Dobrojević hoće da ženi bogataš iz Amerike, ali pod uslovom da starleta promeni veru.

Starletu sa Balkana, koja provokativnim fotografijama svakodnevo izaziva lavinu komentara, u Americi opseda imućni muškarac jevrejskog porekla, koji je potpuno odlepio za njom.

Kako saznaju mediji od izvora bliskog Staniji, on joj svakodnevno šalje skupocene poklone, cveće i piće na adresu u Majamiju, gde trenutno boravi.

Do sada se nije ženio

- Bogataš je vlasnik lanca hotela i poseduje više zgrada širom Amerike. Stariji je od Stanije pet godina i do sada se nije ženio, samo je gradio karijeru i postao je milioner! Nju je video nekoliko puta u prolazu, a zvanično su se upoznali preko zajedničke prijateljice, i to baš onda kada je rešila da krene dalje i zaboravi Asmina Durdžića - priča izvor.

Stanija Dobrojević

Prema njegovim rečima, biznismen Staniju obasipa skupim poklonima i malim znacima pažnje.

- Stanija je odlučila da mu da šansu i otišla je sa njim na ručak. Odmah joj je priznao da je zaljubljen u nju, jer ne želi da gubi vreme. Od tada svakodnevno šalje skupe poklone na njenu adresu, ogromne bukete crvenih ruža... Čak i kada je snimala reklamu za sportsku odeću koju dizajnira, na set joj je stigla 101 ruža i dijamantska ogrlica. Odmah je znala da je od njega - rekao je izvor i dodao da starleta nije imuna na njega i njegovu pažnju.

Odbijanje

Dopada joj se i to što on sa njom ima ozbiljne planove, ali, budući da je zahtevao da se odrekne svoje i prihvati njegovu veru, odbila ga je bez razmišljanja!

- On se Staniji baš dopao. Lep je i pametan, a stabilan je, jer je situiran... Ma, bio bi idealan da nije tražio ono što jeste. Ona nikada i ni zbog koga ne bi promenila svoju veru! Jasno mu je to dala do znanja. Međutim, koliko je uporan u nameri da je osvoji, dokaz je i to što joj je obećao da će prepisati jednu veliku zgradu koju poseduje u Majamiju na njeno ime! Ipak, ni na to nije pristala. Rekla mu je da se opekla u prethodnim vezama, a da je poslednja za nju bila najtraumatičnija, te da ne želi apsolutno ništa da ima sa njim - priča izvor.

Da je informacija tačna, potvrdila je i sama Stanija:

Stanija Dobrojević

- Još sam sveže singl i trenutno me niko i ništa ne zanima osim mog biznisa. Ono što vam mogu reći jeste da svoju veru nikada ne bih promenila ni zbog koga!

Starleta je još otkrila da se još uvek nije oporavila od veze sa Asminom Durdžićem, te da će u budućnosti biti pažljivija u odabiru partnera.

- Dosta sam se opekla u prošlosti, zato danas tačno znam šta želim kada su muškarci u pitanju, kao i šta ne želim. Verujem u sebe više nego ikada. Ne kajem se što sam bila s Asminom, iako sam skupo platila tu školu. Svaka greška me je učinila pametnijom, jačom i opreznijom. On me je koštao vremena, živaca i energije, ali mi je doneo mudrost i zato ću ubuduće birati pametnije svog dečka, pa i muža.

Izbacila Asmina iz stana

Stanija kaže i da je njen bivši zaljubljen u Maju Marinković i da ga je izbacila iz stana zbog nje.



- Pred ulazak u rijaliti sam ga izbacila iz stana uz reči: "Marš iz mog života, i ti, i rijaliti, i Maja Marinković! Svi!" Tražio mi je Majine slike u mojim sportskim komadima, koje su nastale radi reklamne kampanje mog brenda, i ja sam doživela nervni slom! Izbacila sam ga iz stana, a on se ujutru vratio i molio me za oproštaj. Bukvalno noć pred njegov ulazak u rijaliti. Nije mi jasno zašto svi moji bivši "vise" oko Maje?! Dobra je ona riba, fizički podseća na mene, ali tu se završava svaka priča. Šteta što će mu Maja zauvek ostati tiha patnja - kaže Stanija.

