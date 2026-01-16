Slušaj vest

Svetlana Ceca Ražnatović ponovo je u centru pažnje i to zbog svoje aktivnosti na društvenoj mreži X (nekadašnjem Tviteru). Pevačica se poslednjih dana intenzivno uključila u rasprave sa korisnicima, odgovarajući direktno na kritike, provokacije, ali i dobronamerne komentare – što je izazvalo pravu lavinu reakcija i oprečna mišljenja u javnosti.

Ceca, koja godinama važi za jednu od najćutljivijih javnih ličnosti na Balkanu, pokazala je da više ne namerava to da bude. Njeni odgovori su kratki, oštri i bez zadrške, a pojedine replike već se masovno dele po mrežama. A svojevremeno se sukobljavala sa Čedom.

Jednom korisniku koji ju je optužio za neistine, pevačica je bez uvijanja poručila:

„Odakle ti ideja da lažeš, izmišljaš i još prizivaš Boga? Sram te bilo.“

Ceca se raspravlja po Tviteru sa svima Foto: Printscreen

Na komentar osobe koja je napisala da voli njene pesme, ali da bi „trebalo da ćuti“, Ceca je reagovala jednako direktno:

„Ti ne odlučuješ da li ću govoriti ili ćutati... Bolje bi tebi bilo da gledaš svoja posla i u svoje dvorište, nego što ‘pametuješ’ i pokušavaš da sudiš ljudima koje ne poznaješ.“

Ceca se raspravlja po Tviteru sa svima Foto: Printscreen

Posebnu pažnju izazvao je i njen odgovor osobi koja ju je prozvala da „vrati belu tehniku“, na šta je pevačica napisala:

„Hoću, ostavi ime, prezime, adresu... Čekam.“

Ceca se raspravlja po Tviteru sa svima Foto: Printscreen

Ni gramatičke ispravke nisu prošle bez Cecinog komentara. Korisniku sa provokativnim nadimkom, koji ju je ispravljao u pisanju, kratko je odgovorila:

„Lepo ime, adekvatno uz ime koje piše.“

Ceca se raspravlja po Tviteru sa svima Foto: Printscreen

Dok jedni pozdravljaju njen stav i smatraju da ima puno pravo da se brani i govori ono što misli, drugi ocenjuju da javne ličnosti treba da ignorišu negativne komentare i da ovakvi odgovori samo dodatno raspiruju rasprave.

Ceca se raspravlja po Tviteru sa svima Foto: Printscreen

